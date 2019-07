Vin bani de la export: bunuri mai putin cunoscute, din care Romania castiga sute de milioane

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai mari salarii din regiune pentru cei care lucreaza in IT le incaseaza specialiștii din Estonia, a caror medie salariala neta este de 1.567 de euro pe luna, potrivit comparatorului salarial Paylab, lansat in Romania de eJobs.ro. Sunt urmați de cei Slovenia, cu 1.341 de euro lunar, cei din…

- Mitropolia Greco-Catolica din Blaj a obtinut la Curtea de Apel Alba Iulia o decizie prin care Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania este obligata sa solutioneze o cerere formulata inca din anul 2003.

- Razvan Lucescu va avea la Al Hilal 3,5 milioane de euro pe an și va deveni al doilea cel mai bine platit antrenor roman, dupa Cosmin Olaroiu, care are un contract uluitor in China: 5,7 milioane de euro. Lucescu a lasat PAOK Salonic pentru a semna in Arabia Saudita cu cel mai bogat club din zona Golfului,…

- 1. Care este diferența dintre apele Dunarii și Florinel Coman? Apele Dunarii au cote, Florinel n-are. 2. Care este asemanarea dintre PSD și Naționala U21? Și unii și alții știu sa-i scoata pe romani in strada. 3. Dupa prestațiile de la Euro, Ionuț Radu are mai multe oferte: deja Iohannis și Barna i-au…

- Numarul de abonați la servicii TV a continuat sa creasca anul trecut, ajungandu-se la 7,64 de milioane de abonamente, in creștere cu 3% fața de anul anterior, arata datele publicate miercuri de arbitrul telecom (ANCOM). In aceeași perioada de referința, erau 22,7 milioane de utilizatori activi de telefonie…

- Județul Cluj are cel mai mare buget din țara dupa ce Consiliul Județean Cluj este pe primul loc in ceea ce privește absorția fondurilor europene. „Cea mai mare realizare a acestui mandat o reprezinta atragerea a nu mai puțin de 250 de milioane de euro pentru drumuri, școli și spitale. La…

- Imagine din Nuuk, capitala Groenlandei (foto: Itinera Magica) Groenlanda este o insula de peste 2 milioane de kilometri patrati, de 12 ori mai mare decat Romania, acoperita de gheata si piatra, si cu o populatie ce ajunge la 57.000 de suflete, abia un pic mai mult decat Navodari. Putin prielnica unei…

- Dovada ca nu ne-am emancipat suficient ca europeni, iar surpiza ca suntem mai echilibrați ca romani vine din studiile Eurostat. Femeile din Uniunea Europeana castiga in medie cu 16% mai putin decat barbatii. Un capitol la care Romania, deține raul cel mai mic.