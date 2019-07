Stiri pe aceeasi tema

- 'Discut cu doamna prim-ministru la Bruxelles si la alte diferite foruri internationale si credeti-ma ca este un politician serios si, daca ar avea un background, atunci ar putea face foarte multe lucruri mai bune pentru tara', a sustinut Viktor Orban, potrivit traducerii oficiale. Premierul…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata, la Universitatea de Vara de la Baile Tusnad, ca Viorica Dancila este "un politician serios" si ca, daca ar avea "un background, ar putea face foarte multe lucruri mai bune pentru tara". "Discut cu doamna prim-ministru la Bruxelles si la alte diferite…

- Dupa ce USR-PLUS și-a anunțat candidatul propriu la prezidențiale in persoana lui Dan Barna, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, in direct la Romania TV, ca președintele Klaus Iohannis va caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 35%. „Va intra pe locul intai…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan și analistul politic Bogdan Chirieac au avut duminica, la Romania TV, un schimb de replici legat de alegerile prezidențiale.Chirieac a zis ca Dan Barna e pe locul 1, Viorica Dancila e pe locul 2 și Klaus Iohannis e pe locul 3. Rareș Bogdan i-a propus lui…

- "Am vazut si eu ca a aparut in spatiul public aceasta informatie. Nu, categoric nu, nici nu as avea cum. Ganditi-va ca, deja, pe 17 (iulie - n.r.) se da vot pentru Comisia Europeana, asta inseamna ca, daca votul va fi pozitiv, in august trebuie sa vin cu o propunere pentru comisar, va trebui sa negociem…

- "Ne vom lupta pana in ultima clipa pentru a obține un portofoliu important la Bruxelles. Așteptam sa fie votat președintele CE, pana atunci nu pot decat sa discut cu colegii mei. Trebuie sa fim atenți și pe cine trimitem la Bruxelles. E adevarat trebuie sa aiba o abordare imparțiala, dar totuși trebuie…

- Evoluția politica la aceasta ora indica faptul unei tendițe de coabitare președinte-premier, mai ales ca joi dupa amiaza, Viorica Dancila a fost la Cotroceni pentru a discuta cu Klaus Iohannis, pentru a discuta depre cererea de demitere a celor doi miniștri: ”Pana la trecerea unei moțiuni…

- Desi reactia s-a lasat destul de mult asteptata, presedintele Iohannis a dorit, intr-un final, sa inchida scandalul provocat de lipsa invitatiei catre Viorica Dancila la Summit-ul de la Sibiu. "La acest Summit, cu lideri europeni, Romania este reprezentata de presedintele tarii. Ceilalti,…