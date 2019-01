Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane au marsaluit sambata prin centrul capitalei ungare Budapesta pentru a protesta impotriva noii legi adoptate in decembrie privind orele de munca suplimentare, relateaza Reuters. Denuntate de critici drept favorabile "sclaviei", amendamentele la legea muncii prevad cresterea la…

- Mii de persoane au marsaluit sambata prin centrul capitalei ungare Budapesta pentru a protesta impotriva noii legi adoptate in decembrie privind orele de munca suplimentare, relateaza Reuters. Denuntate de critici drept favorabile "sclaviei", amendamentele la legea muncii prevad cresterea…

- Este nevoie de "sange proaspat" in Parlamentul European, a declarat vineri premierul ungar Viktor Orban, facand referire la alegerile europene din luna mai a anului viitor, relateaza MTI. "Vad la ei semnele unei oboseli de final de mandat", dar vor fi noi europarlamentari dupa alegerile europene, iar…

- Sibiul va fi in 2019 gazda unui summit de excepție la nivel european: 27 de sefi de stat si de guvern din tari europene, 36 de delegatii oficiale, 400 de invitati de rang inalt si circa 800 de jurnalisti vor fi prezenți de Ziua Europei la Sibiu. In acest context președintele francez Emmanuel…

- Steve Bannon, considerat de mulți unul dintre artizanii victoriei surprinzatoare a lui Donald Trump in 2016, a anunțat ca va lucra cu premierul ungar Viktor Orban in perioada de pana la alegerile care vor avea loc anul viitor in Parlamentul European, scrie Reuters. Bannon, fost presedinte al site-ului…

- Insa, odata cu Brexit-ul coroborat cu ascensiunea lui Trump, agenda occidentala a suferit mutații severe. Nu intamplator, țari ce facusera parte din Tratatul de la Varșovia au realizat viraje „iliberale”. Vladimir Putin nu poate fi strain de toate acestea, de vreme ce un Occident unit, de…

- Raportul MCV privind Romania, publicat de Comisia Europeana, are iz politic si foloseste standarde duble, a declarat miercuri ministrul Justitiei, Tudorel Toader. El a reafirmat ca Romania este si ramane atasata valorilor europene, ca Romania respecta standardele europene, dar, in acelasi timp, trebuie…

- Partidul conservator la putere in Polonia s-a clasat duminica pe primul loc la alegerile regionale, dar la Varsovia opozitia a pastrat din turul intai primaria, potrivit unui sondaj realizat la iesirea de la urne, transmite AFP. Acest scrutin este considerat ca un test inainte de europarlamentarele…