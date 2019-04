Mabel anunta lansarea primului album – High Expectations 12 iulie 2019

In timp ce single-ul „Don’t Call Me Up” urca in topurile muzicale, atat din Romania, cat si in restul lumii, Mabel anunta lansarea primului album din cariera – High Expectations. „Don’t Call Me Up” a intrat in topul din UK si, momentan, ocupa locul 3, fiind… [citeste mai departe]