Video! Percheziții domiciliare la proxeneți din Argeș Video! Percheziții domiciliare la proxeneți din Argeș. In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, efectueaza 42 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Argeș, Ilfov, Valcea și a municipiului București, la persoane banuite de savarșirea de infracțiuni de proxenetism și spalare de bani. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, impreuna cu polițiști din cadrul D.G.P.M.B., I.P.J. Ilfov și Valcea, cu sprijinul… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La aceasta ora, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Argeș, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Argeș, efectueaza 42 de percheziții domiciliare, pe raza județelor Argeș, Ilfov, Valcea și a municipiului București, la persoane banuite de savarșirea de infracțiuni…

- La aceasta ora, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Arges, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Arges, efectueaza 42 de perchezitii, pe raza judetelor Arges, Ilfov, Valcea si a municipiului Bucuresti, la locuintele a 18 persoane banuite de comiterea infractiunilor…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Cehu Silvaniei, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Jibou, au efectuat o perchezitie domiciliara la locuinta unor persoane, din judetul Prahova, banuite de comiterea unei infractiuni de inselaciune in forma continuata. La…

- Percheziții domiciliare acum in Argeș. In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campulung, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung, efectueaza cinci percheziții domiciliare, intr-un dosar privind savarșirea de infracțiuni de furt…

- Percheziții domiciliare in Pitești, Bradu și Micești la persoane banuite de furt. In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Pitești, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au efectuat cinci percheziții domiciliare, intr-un dosar privind…

- Coincidența sau nu, marți, 19 martie, Ministerul Sanatații și Poliția Romana au transmis date despre subiecte identice. Poliția Romana a informat ca polițiștii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 București,…

- Politistii fac, marti, cinci perchezitii in Bucuresti, Ilfov si Prahova, la locuintele unor persoane si sediile unor firme care produc, importa si comercializeaza produse biocide. Actiunea are loc intr-un dosar in care se suspecteaza ca, in 2018, ar fi fost fabricate si vandute unor spitale substante…

- Politistii din cadrul serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Arges si luptatori ai Serviciului Actiuni Speciale Arges, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, efectueaza la aceasta ora 7 perchezitii la persoane…