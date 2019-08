Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 150 de femei s-au adunat, de la ora 19.00, in fata Ministerului de Interne, la protestul intitulat „Cade una, cadem toate”, organizat de Platforma Feminism Romania si revista Cutra. Feministele cer dreptate in cazul fetelor ucise in Caracal si pentru toate femeile care trec prin violenta,…

- Iata 10 ponturi pentru a te transforma in partenerul perfect!Partenerul perfect: Sfaturi pentru el Asculta-ti sotia. Femeile simt nevoia sa povesteasca si sa fie ascultate. In timp ce barbatii, cand au o problema se gandesc mai degrama cum sa o rezolve, nu sa vorbeasca despre…

- Zeci de mii de femei din Elvetia au protestat vineri pe strazi pentru drepturi salariale egale si impotriva diferitelor forme de discriminare pe criterii de gen, informeaza DPA, titreaza Agerpres. La Berna, circa 10.000 de protestatari, majoritatea femei, si-au facut auzite revendicarile cu ajutorul…

- Zeci de mii de femei din Elvetia au protestat vineri pe strazi pentru drepturi salariale egale si împotriva diferitelor forme de discriminare pe criterii de gen, informeaza agenția DPA, preluata de Agerpres.La Berna, circa 10.000 de protestatari, majoritatea femei, si-au facut auzite revendicarile…

- La Berna, circa 10.000 de protestatari, majoritatea femei, si-au facut auzite revendicarile cu ajutorul fluierelor sau batand in oale si tigai in fata Palatului Federal, care adaposteste parlamentul si guvernul. Femeile din Parlamentul elvetian, multe dintre acestea purtand tinute de culoare violet,…

- In prezent, femeile reprezinta o treime - 36% - dintre cei 751 de alesi ai Parlamentului European, proportie care a crescut de mai bine de doua ori in cei 40 de ani de legislaturi: in 1979 - prima data cand membrii acestui for au fost desemnati prin vot universal direct - femeile reprezentau doar…

- Femeile sunt speriate de ceasul biologic, insa și barbații au motive de ingrijorare, susțin cercetatorii. Mai mult, dupa o anumita varsta, partenerii pot crește predispoziția mamicilor la complicații sau naștere prematura. Potrivit unui studiu realizat pe parcursul a 40 de ani, barbații ar trebui sa…