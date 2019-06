Stiri pe aceeasi tema

- Indecis in ceea ce priveste carierea sa de conducator in fotbalul romanesc – ba pleaca de la Astra Giurgiu, ba ramane – Dani Coman (40 de ani) este mult mai hotarat in viata privata. Fostul portar pune la cale o aroganta de sute de mii de euro.

- Barbat celebru si bogat, Madalin Voicu (66 de ani) le ofera o viata de huzur celor mai dragi fiinte din viata sa. Recent, cunoscutul muzician si-a rasfatat iubita si copiii, chiar sub privirile paparazzilor Spynews.ro.

- Celebrul creator de moda Razvan Ciobanu a murit intr-un accident rutier in noaptea de duminica spre luni. Razvan Ciobanu a murit intr-un teribil accident rutier. Masina s-a facut zob, decesul a fost declarat pe loc FOTO Razvan Ciobanu se afla pe litoralul romanesc pentru a petrece sarbatorile…

- Razvan Ciobanu a avut parte de clipe groaznice in timpul accidentului in care și-a pierdut viața. Dinamica accidentului, dupa urmele lasate la fața locului de mașina de teren, arata ca designerul rula cu o viteza foarte mare. Mașina a parcurs in afara parții carosabile aproape 1 kilometru, dupa care…

- Il vezi de fiecare data cu zambetul pe buze si crezi ca problemele nu fac parte din viata sa. Nici pe departe. Vasile Muraru este un om normal, dar care reuseste sa faca fata cu brio tuturor piedicilor din viata.

- Unul dintre cei mai iubiți și apreciați medici esteticieni de la noi a fost...prins in fapt! Deși are soție acasa, doctorașul nu s-a ferit deloc sa fie in tandrețuri cu o femeie misterioasa, ziua in amiaza mare. Ei, nu v-ați dat seama inca? Este vorba despre celebrul medic estetician Renert Gad!

- Nicu Maharu s-a stins din viata in aceasta dimineata, in urma unei suferinte grele. Celebrul interlop a aflat in urma cu mai bine de un an si jumatate ca este bolnav. El a sperat ca se va face bine, insa astazi s-a stins din viata.

- Dupa ce s-a retras din fotbal, fostul mare international roman si-a luat in serios rolul de sot, dar si de tata. A mers la cumparaturi cu frumoasa lui sotie, Iulia, iar apoi, direct dupa fetita, care se afla la locul de joaca!