- Este poate cel mai mare star al planetei, idolul femeilor de cand avea numai 18 ani. Are numai iubite modele, majoritatea sub 25 de ani. Nici actuala nu face excepție. Leonardo DiCaprio este un Casanova veritabil și un burlac convins. Insa nici el nu scapa de indatoririle unui iubit obișnuit :)

- Chiar daca a stat in spatele gratiilor mai bine de doi, Dan Diaconescu (51 de ani) nu are de gand sa respecte legea prea curand. Fostul om de televiziune a fost surprins de paparazzii Spynews.ro in timp ce incalca prevederile Codului Rutier. Totul de dragul fiicei sale, Dona Milena.

- Un invingator pe terenul de tenis, invingator si in afara lui! Horia Tecau este extrem de mandru de noua sa cucerire, modelul brazilian Natalia Borges, alaturi de care a luat la pas tara. Dupa ce au fost surprinsi, zilele trecute, pe strazile Sibiului, cei doi "porumbei" au luat de data aceasta drumul…

- Viata traita alaturi de un fotbalist celebru nu este deloc usoara! Acest lucru a fost simtit pe propria piele de Maria Constantin, care, din cate se pare, a ajuns sub papucul lui Dacian Varga.

- Florin Salam si Roxana Dobre fac ce fac si reusesc sa socheze opinia publica! Dupa ce manelistul a fost surprins intr-o ipostaza delicata, in metrou, a venit randul iubitei sale sa iasa in evidenta. Focoasa bruneta a facut un gest controversat, chiar in buricul Capitalei.

- Conform Capital, Irina, iubita fostului lider PSD, Liviu Dragnea, a fost din nou in vizita la acesta. Este a doua vizita pe care i-o face Irina de cand Liviu Dragnea se afla incarcerat la penitenciarul Rahova.