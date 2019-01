Stiri pe aceeasi tema

- Un accident teribil s-a produs in aceasta seara, in apropiere de Medgidia. O femeie care se afla la volanului unui Logan a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat cu mașina pe camp. Nu respectiva femeie a fost de vina pentru accident, a dezvaluit replicaonline.ro . Femeia a fost nevoita sa faca aceasta…

- La data de 10 decembrie 2018, in jurul orei 21.45, un barbat de 39 de ani, din comuna Berghin, in timp ce conducea un autoturism pe un drum din comuna, la intersectia cu drumul judetean 107, nu a acordat prioritate de trecere unui autoturism condus de o femeie de 47 de ani, din Alba Iulia, intrand in…

- O femeie in varsta de 55 de ani, care deține permis de conducere de doar o luna și jumatate, a provocat un accident, marți dupa-amiaza, in apropiere de benzinaria de la Codaești, de pe drumul național DN 24, dupa ce a intrat cu mașina intr-o caruța, iar apoi s-a rasturnat in afara șoselei. șoferița…

- Un mort și trei raniți au rezultat in urma unui accident rutier produs in județul Mureș. Evenimentul a avut loc miercuri, in jurul orei 14,30, pe DN13 E60, la km 154+700 m, in afara localitatii Acatari. Un barbat,de 32 de ani din Oradea, judetul Bihor, in timp ce conducea un ansamblu de vehicule, a…

- O femeie a fost ranita intr-un accident produs miercuri inainte de amiaza la Dej. Potrivit polițiștilor, un șofer in varsta de 43 de ani din comuna Parva, județul Bistrița-Nasaud, din cauza neatenției la volan, pe strada Libertații din Dej a scapat mașina de sub control, aceasta a parasit șoseaua, a…

- Un barbat de 48 de ani a agresat o femeie pe strada Feldioara din Oradea. Agresorul a fost eliberat condiționat din Penitenciarul Satu Mare. „Persoana in cauza a fost retinuta pentru 24 de ore de politistii Biroului de Combatere a Infractiunilor contra Persoanei”, a declarat Ioana Lascau, purtatorul…