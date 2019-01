Un barbat din Bacau a luat-o razna in momentul in care pacanelele nu i-au facut pe plac. Dupa ce a pierdut 1.500 de lei intr-un local cu jocuri de noroc, barbatul s-a razbunat pe tot ce era in jurul sau. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au socat intreaga tara.