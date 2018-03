VIDEO La bordul lui Renault EZ-GO, conceptul fara volan si fara pedale. Electric, autonom si conectat

Stiri pe aceeasi tema

- Anul urmator vom asista la aparitia pe sosele (cel putin in SUA) a unui proiect realizat de General Motors numit Cruise AV, in care computerele automobilului electric vor controla calatoria, eliminand nevoia de control manual. O cursa de acest...

- Compania olandeza Pal-V a iesit in evidenta la salonul auto de la Geneva de anul acesta prezentand o masina zburatoare. Vehiculul este mai asemanator unui elicopter decat unui avion. Pal-V Liberty are trei roti si doua locuri.

- Pe langa cele mai noi modele de serie, precum este Audi A6 C8, producatorul din Ingolstadt a prezentat la Salonul Auto de la Geneva prototipul pre-serie al primului sau SUV electric numit e-tron.

- Noul producator de electromobile LVCHI, prezentat in China la inceputul acestui an, alaturi de ambitiile sale mari, a venit la Salonul Auto de la Geneva cu o masina noua, a doua din cele opt pe care doreste sa le lanseze pana in 2021.

- Porsche a publicat primul clip video cu noul Mission E Cross Turismo. Conceptul constructorului german a fost expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva și ofera peste 600 de cai putere. Autonomia anunțata trece de 500 de kilometri.

- Renault si-a facut o prioritate din masinile electrice si autonome, iar gandirea pro electrice din cadrul companiei auto a ajuns sa o devanseze pe cea pro combustibili fosili, iar acest lucru este subliniat si de conceptele auto lansate de Renault, a declarat Janin Stephane, designer responsabil de…

- Nissan a anunțat la Geneva ca noua generație Leaf se bucura de mare succes in Europa, un exemplar fiind vandut la fiecare 12 minute. Japonezii susțin ca au primit peste 19.000 de comenzi pentru noul Nissan Leaf.

- Expozitia auto de la Geneva a reprezentat ocazia perfecta pentru reprezentantii Renault pentru a vorbi despre proiectele pe care le au in vizor. Conform publicatiei online www.capital.ro, vicepresedintele executiv al grupului Renault, Bruno Ancelin a anuntat ca in perioada urmatoare va fi lansat…

- Bruno Ancelin, vicepreședinte executive al grupului Renault, a declarant la expoziția auto de la Geneva ca francezii au in plan „un nou SUV compact pe platforma Dacia Duster, de aceeași marime, dar poziționat diferit”.

- Nissan IMx KURO a fost prezentat astazi la Salonul Auto Internațional de la Geneva, marcand debutul european al crossover-ului concept, 100% electric, IMx. Crossoverul cu emisii zero are acum un look nou și integreaza tehnologia Brain-to-Vehicle Kuro, care inseamna „negru" in japoneza, prinde viața…

- – Premiera mondiala a conceptului Renault EZ-GO, un vehicul-robot electric conceput special pentru transportul public sau privat in oraș. – Renault iși largește gama de motorizari și prezinta un nou motor pe benzina, 1.3 ...

- Porsche a prezentat noul Mission E Cross Turismo. Conceptul electric gandit de nemți ofera peste 600 de cai putere și promite abilitați in off-road. Autonomia anunțata este de peste 500 de kilometri.

- Un barbat de 45 de ani, de loc din orasul Zimnicea, a fost prins de politisti ca sofa pe un drum national, desi ii fusese suspendat dreptul de a mai conduce. Acesta a fost oprit pe Drumul National 5C, in localitatea Slobozia, din judetul Giurgiu.

- Modelul 4x4 urban Volvo XC40 a castigat luni premiul de Masina Anului in Europa, cu ocazia deschiderii pentru presa a celei de-a 88-a editii a Salonului auto de la Geneva, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Este pentru al doilea an consecutiv când un SUV (automobil de teren, n.r.) a câştigat…

- Motorul de baza este unul 100% Renault, respectiv propulsorul TCe cu 4 cilindri de 1.3 litri care ofera o putere maxima de 120 CP. Acest motor poate sa fie cuplat si la transmisia 7 DGT cu dublu ambreiaj, insa si cu o transmisie manuala cu 6 trepte clasica. Motorul…

- Mercedes a dezvaluit primele imagini oficiale cu prototipul EQC, intaiul model electric din gama EQ. Varianta de serie a SUV-ului electric va fi prezentata la Geneva, inainte sa apara pe piața de anul viitor.

- Hypercar-ul Rimac Concept Two va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Modelul electric va avea o autonomie de peste 500 de kilometri și o serie de tehnologii autonome de nivel 4.

- De pe 2 aprilie, in California nu va mai fi necesara prezența umana la bordul mașinilor autonome. Pana acum era necesar ca in fiecare test efectuat cu mașinile autonome sa fie cate un om in spatele fiecarui volan care sa preia comanda in caz de urgența.

- Curtea de Apel Timisoara a emis sentinta finala in dosarul in care fostul sef al Politiei Orasului Sannicolau Mare, Claudiu Andreescu a fost trimis in judecata pentru conducere sub influenta bauturilor alcoolice.

- Designerul Giorgetto Giugiaro va veni la Salonul Auto de la Geneva alaturi de conceptul Sybilla, un sedan electric ce a fost dezvoltat impreuna cu Envision, o companie din domeniul managementului energiei.

- Cu toate ca targul auto din Geneva incepe abia luna viitoare, exista producatori ce au decis sa iși anunțe noutațile inca de pe acum. Este și cazul Porsche care astazi Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Asa cum apare in schitele publicate de Volkswagen, I.D Vizzion pare desprins din filmele science-fiction.Conceptul, care va fi prezentat luna viitoare la Geneva, anticipeaza prima limuzina coupe electrica dezvoltata sub brandul I.D, al celor de la Volkswagen.

- Un apel la 112 ii anunța pe polițiștii radauțeni despre faptul ca pe o strada din municipiu, un autoturism a intrat intr-un șanț, iar cel de la volan este in stare de ebrietate. Un echipaj de poliție a ajuns in scurt timp pe strada George Enescu, unde a localizat un autoturism al carui șofer, ...

- Volkswagen ID Vizzion este un concept electric cu autonomie de 665 de kilometri și complet autonom, fara volan sau pedale, care la cei 5.11 metri ai sai anticipeaza lansarea celui mai mare model din istoria brandului.

- Panica la bordul unui avion care zbura deasupra Oceanului Pacific. Bucati din motor s-au desprins chiar in timpul zborului, cu jumatate de ora inainte de aterizare. Unul dintre pasageri a filmat incidentul si a postat clipul pe o retea de socializare.

- In urma unui control in trafic un barbat de aproximativ 45 de ani din Gherla a fost oprit in trafic, pe strada Valcele din Dej. In urma verificarilor a reieșit faptul ca taximetristul se afla sub influența bauturilor alcoolice, avand o concentrație de peste 0,10 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acestuia…

- La inceputul anului, constructorul Rimac a publicat un teaser video cu un viitorul hypercar electric. Dezvoltat sub numele de cod "Concept Two", modelul va fi expus in premira in cadrul Salonului Auto de la Geneva, eveniment care iși deschide porțile in prima parte a lunii

- Croații de la Rimac pregatesc un nou hipercar electric, sub numele de cod “Concept Two”, ce va debuta oficial in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Surse apropiate de companie susțin ca viitorul model va putea sa ruleze complet autonom, fara intervenția șoferului, insa prezența acestuia este totuși…

- Un buzoian a fost arestat preventiv dupa de ce de la inceputul lunii septembrie a anului trecut si pana acum a fost prins de patru ori conducand desi are permisul suspendat. Potrivit Politiei Buzau, barbatul, in varsta de 46 de ani, din localitatea Gomoiesti, a fost prins miercuri la volan pe DN…

- Un accident rutier produs in noiembrie 2015 in comuna Lupsa, soldat cu moartea unei persoane, a ajuns dupa doi ani la prima decizie in instanta de judecata. Un tanar in varsta de 26 de ani a fost condamnat la 2 ani si 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ucidere din culpa si parasirea locului…

- Producatorul auto ceh va prezenta viitorul dezvoltarii gamei sale de model, aratand in premiera studiul Skoda Vision X. Conceptul crossover-ului urban transfera intr-un nou segment caracteristicile modelor SUV Skoda de succes.

- Studiul acestui automobil hibrid SKODA prezinta o noua evolutie a limbajului de design al marcii. Dimensiunile generoase si suprafetele tridimensionale contureaza exteriorul modelului VISION X. La interior atrag atentia ecranul color mare si efectele luminoase impresionante. Crossover-ul urban va fi…

- SUV-ul electric Jaguar I-Pace va fi prezentat in 1 martie, urmand ca debutul internațional sa aiba loc in cadrul Salonului Auto de la Geneva. Britanicii nu au publicat foarte multe detalii, dar ne-au asigurat ca viitorul I-Pace va avea nevoie de 45 de minute pentru ca bateria sa ajunga de la 0 la 80%.

- Mercedes-Benz se afla pe lista companiilor cu planuri mari in zona automobilelor electrice. Urmeaza sa aduca pe piata versiuni electrice alte TUTUROR marilor sale modele si asta pana in 2022. Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Nu doar Tesla Roadster a cucerit publicul pe final de an atunci cand compania Tesla iși prezenta noutațile din portofliu, ci și Tesla Semi – primul camion electric de pe Citeste articolul complet pe Volan.ro.

- Un șofer in varsta de 47 de ani, din Frasin, s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii l-au depistat la volan in stare avansata de ebrietate. El avea o alcoolemie de 1,18 la mie in aerul expirat. Barbatul a fost oprit pentru control ieri, in jurul orei 22.00, pe DN17, in localitatea de domiciliu. […]

- Rimac pregatește un nou hypercar electric. Conform informațiilor, viitorul model va fi mai rapid, mai confortabil și mai scump decat Concept One. Debutul oficial are loc in luna martie in cadrul Salonului Auto de la Geneva.

- La data de 21 ianuarie a.c., politisti din cadrul Poliției Orașului Țicleni au depistat, pe DJ 674 A Ticleni, un autovehicul condus de un tanar, de 28 de ani, din municipiul Targu Jiu, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentratie de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat.…

- Grupul american General Motors vrea sa lanseze mașini fara volan și fara pedale, iar acestea ar putea sa apara pe șosele incepand cu 2019, scrie The Verge. Acestea vor fi autonome și complet electrice și vor fi produse in fabrica sa din Orion, Michigan.

- La data de 13 ianuarie a.c., un barbat, de 47 ani, din Viile Tecii, in timp ce conducea un autoturism pe DN 15 A, pe raza localitatii Bistrita, pe fondul consumului de alcool a pierdut controlul autoturismului, intrand in santul din afara partii carosabile, de pe directia sa de mers. In urma accidentului…

- Concernul General Motors a facut publice primele imagini cu o masina care se va putea deplasa autonom si nu are volan sau pedale. Producatorul auto planifica sa exploateze comercial astfel de robomobile, din 2019, in servicii de car sharing (transport public).

- Producatorul american de automobile General Motors planuieste sa lanseze o masina autonoma fara volan sau pedale pana anul viitor, dupa cum oficialii sai au anuntat astazi in cadrul unui eveniment organizat in Statele Unite ale Americii.

- General Motors are planuri pentru lansarea unor servicii de ride-sharing, precum Uber, folosind mașini autonome care nu au volan sau pedale. Americanii spera ca modelele lor Chevrolet Bolt modificate sa primeasca aprobarea pentru a circula pe drumurile publice din 2019.

- Kia Niro EV Concept a fost prezentat in Las Vegas. Prototipul constructorului asiatic folosește un motor de peste 200 CP și promite o autonomie de 383 de kilometri. In același timp, Kia anunța ca pana in 2025 vom vedea 16 modele noi electrificate (electric, hibrid, hibrid plug-in).

- A urcat beat la volan, iar cand a fost prins, s-a luat la harta cu politistii. Este isprava unui tanar in varsta de 27 de ani din Capitala, care a fost tras pe dreapta, dupa ce oamenii legii au observat ca acesta conducea haotic.

- Un avion al Blue Air a aterizat de urgența la Palermo. Avionul decolase de la Bacau, iar la bord se aflau peste 100 de romani, care se indreptau spre Catania. Problemele avionului ar fi fost provocate de...

- O persoana a decedat si alte doua au fost ranite intr-un accident produs la Spataresti, Suceava, duminica, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat. Tanara care si-a pierdut viata in ultima zi a anului in timp se intorcea de la cumparaturi se numeste Alina Tarita si avea 28 de ani. Femeia…

- La data de 25 decembrie 2017, in jurul orei 06.20, patrula intercomunala formata din politisti ai posturilor de politie Pianu si Garbova, l-au depistat pe un tanar de 24 de ani din comuna Sugag, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 67 C, prin localitatea Sebesel, fiind sub influenta bauturilor alcoolice.…

- Polițiștii au oprit in trafic un șofer care urcase la volan fara a avea permis de conducere. Sambata, 16 decembrie, in jurul orei 20, politisti din cadrul Politiei municipiului Gherla, Compartimentul Rutier, au depistat un minor in varsta de 16 ani, din comuna Frata, judetul Cluj, in timp ce conducea…