Stiri pe aceeasi tema

- ​PNL a organizat sambata primul miting electoral in fieful lui Liviu Dragnea, la Alexandria. La final, liberalii au invitat participantii la un mars care-i va avea in frunte pe Ludovic Orban si pe Rares Bogdan.

- Fostul președinte Traian Basescu susține ca alegerile europarlamentare ar putea schimba raportul de forțe in Parlament. El considera ca in cazul in care PNL și PMP vor obține cumulat un scor peste cel al PSD, atunci iși vor pierde legitimitatea, iar Liviu Dragnea va fi terminat politic.Citește…

- Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, a cerut demisia ministrului Apararii, Gabriel Leș, dupa ce Curtea de Apel a respins, pe fond, acțiunea prin care ministerul Apararii cere anularea decretului de numire a generalului Ciuca in funcția de șef al Statului Major al Armatei.Citește…

- "Sa stiti ca nu imi vopsesc parul. Multi din adversari ma ataca ca imi vopsesc parul. Nu, asa mi-a ramas parul, iar parul meu arata de fapt sufletul meu. Sa stiti ca sufletul meu, inima mea a batut intotdeauna alaturi de voi, pentru ca intotdeauna m-am simtit apropiat de tineri, intotdeauna am avut…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, la summitul PPE, ca PSD a imbracat haina patriotismului de fațada, iar maxima ipocrizie e sa ataci instituțiile europene care critica derapajele, dar sa ceri votul oamenilor pentru a trimite aleși in aceste instituții.Liviu Dragnea i-a dat replica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea continua schimbul de replici, cu fostul premier Dacian Ciolos, presedinte al PLUS. Liderul PSD i-a cerut sa spuna daca are legatura cu vreun serviciu secret francez sau roman sau daca are vreo legatura cu vreun fost sef de serviciu secret. In replica, Ciolos i-a cerut…

- Liderul PSD Liviu Dragnea s-a lansat, duminica, intr-un atac la adresa partidelor de Opozitie, in special Pro Romania, a lui Victor Ponta si PLUS, al lui Dacian Ciolos, despre care a spus ca are avea legaturi cu serviciile. El nu i-a uitat nici pe liberali, si a afirmat ca prezenta lui Rares Bogdan…

- Rareș Bogdan pe lista PNL pentru europarlamentare ar fi un câștig pentru partid, a declarat, la interviurile HotNews LIVE, Ludovic Orban. Șeful liberalilor a precizat ca lista candidaților pentru alegerile din 26 mai ar putea fi finalizata în urmatoarele 10 zile, înainte de…