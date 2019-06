Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din iunie, Logic Compact e disponibil in 12 orașe și București JTI Romania extinde rețeaua de distribuție a țigaretelor electronice Logic Compact in 12 orașe din țara, dupa ce produsul a fost lansat in ianuarie, intr-o serie de magazine din București și online. Incepand din iunie 2019, țigaretele…

- Comitetul Politic al Uniunii Salvați Romania, reunit sambata la Braila, a validat afilierea europeana la grupul ALDE+Renaissance+USR PLUS din Parlamentul European. Decizia de validare a afilierii europene a intrunit 84 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” și trei abțineri.„ "Avem o datorie uriașa…

- Masinile Google vor strabate vara aceasta strazile din Romania pentru a actualiza imaginile disponibile pe Google Maps Street View. Acțiunea incepe in primele zile ale lunii iunie și prsupune strabaterea cu mașini speciale a strazilor principalelor orașe din Romania si zonelor adiacente acestora din…

- Federatia Sindicatelor din Educatie ”Spiru Haret” considera ca Ordinul Ministerului Educatiei Nationale (MEN) privind repartizarea, pe judete, a cifrelor de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, in anul scolar 2019 -2020, va conduce la cresterea abandonului scolar, intrucat multe dintre…

- Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“ considera ca Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4057/28.05.2019, privind repartizarea, pe județe, a cifrelor de școlarizare pentru invațamantul preuniversitar de stat, in anul școlar 2019 -2020, va conduce la creșterea abandonului școlar. Multe…

- Cea de-a 23-a ediție a Festivalului Filmului Francez din Romania are loc in perioada 8 - 19 mai, in premiera in 13 orașe din țara, potrivit Mediafax.Cele 146 de proiecții din cadrul Festivalului Filmului Francez vor avea loc la București, Cluj, Timișoara, Iași, Arad, Brașov, Braila, Buzau,…

- Festivalul Filmului Francez in Romania, ajuns la a XXIII-a editie, se va desfasura in perioada 8 - 19 mai, fiind organizat in acest an, pentru prima data, in 13 orase, cu 146 de proiectii. Potrivit unui comunicat al Institutului Francez transmis vineri AGERPRES, proiectiile vor avea loc in Bucuresti…

- Ajuns la cea de-a 23-a editie, Festivalul Filmului Francez din Romania se va desfasura in perioada 8-19 mai, fiind prezent in acest an, pentru prima data, in 13 orase, cu 146 de proiectii: Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Buzau, Constanta, Pitesti, Sfantu Gheorghe, Sinaia si Suceava.…