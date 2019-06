Stiri pe aceeasi tema

- Intre 1.000 si 2.000 de persoane participante ale miscarii sociale a "vestelor galbene" au manifestat sambata pe strazile din Paris, pe o vreme insorita si intr-o ambianta festiva, in pofida unei mobilizari tot mai slabe, relateaza AFP, preluata de Agerpres. In ultimele luni, manifestațiile programate…

- Cateva mii de manifestanti, formand aparent ''nucleul dur'' al protestelor impotriva presedintelui Emmanuel Macron, au iesit sambata in strada pentru al 27-lea weekend consecutiv la Paris si in mai multe orase ale Frantei, transmite AFP. Conform cifrelor Ministerului de…

- Cautarea fetitei de sase ani, disparuta la sfarsitul saptamanii trecute (vineri, n.red.) in comuna Repedea este in continuare in derulare, fiind implicati politisti, jandarmi, pompieri, politisti de frontiera, voluntari si reprezentanti ai primariei Repedea, a precizat luni, purtatorul de cuvant…

- Miliardarul francez Francois-Henri Pinault, care deține, printre altele, brandurile de lux Gucci and Yves Saint Laurent, s-a oferit sa doneze 100 mil. euro pentru recosntrucția catedralei Notre Dame, scrie presa franceza. Pinault, soțul actriței Salma Hayek și CEO al gigantului de lux…

- Violente au izbucnit sambata pe bulevardul Champs Elysees din Paris, unde mii de 'veste galbene' s-au strans in cel de-al 18-lea weekend de mobilizare civica impotriva politicii fiscale si sociale a guvernului francez, transmite AFP.