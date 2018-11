Stiri pe aceeasi tema

- Pe fațada Facultații de Drept din Iași sunt proiectate, sâmbata seara, mai multe mesaje laser prin care se cere demisia ministrului Justiției. "Tudorele, Cetatea Moldovei îți cere demisia", scrie într-unul dintre mesaje.

- „A fost 30 Octombrie, a fost Marsul Chitarelor, am intrat deja in al patrulea an de dupa Colectiv. Nu stiu daca aseara am fost multi sau putini, cu siguranta, desi unitatea de masura este aceeasi, perceptia este diferita de la om la om, de la interes la interes. Cu siguranta pentru unii am fost o…

- In Delta Dunarii, nivelul apei a scazut brusc, iar de aproximativ o luna localnicii nu mai pot iesi la pescuit, iar turistii nu pot vizita frumusetile Deltei. Oamenii sunt disperați. „De mai bine de o luna, barcile nu mai pot iesi. Apa a scazut foarte tare, iar autoritatile se fac ca ploua. Vin turisti…

- O fisura de aproximativ 10 metri lungime și de cațiva centimetri lațime a aparut pe o alee din apropierea unui bloc cu opt etaje din Galați, oamenii fiind ingrijorați ca imobilul ar putea fi in pericol, transmite Mediafax.Fisura a aparut in urma cu cateva zile pe o alee asfaltata de langa…

- Oamenii legii cer ajutorul populatiei pentru identificarea unui barbat, al carui cadavru a fost gasit la inceputul lunii septembrie in bazinul de acumulare al barajului CET CAMP din Oradea. Barbatul a fost executat ca in filmele cu mafioți. Victima a fost batuta, legata, aruncata in apa si lasata sa…

- Invocand modificarea Legii serviciului de alimentare cu apa și de canalizare cu prevederea ca primariile trebuie sa suporte cel putin jumatate din factura la apa a unor cazuri sociale, UDMR a initiat un proiect de hotarare prin care propunea ca factura acestora la apa sa fie suportata integral.…

- Moartea lui Marilyn Monroe a ridicat, de-a lungul timpului, numeroase semne de intrebare și, mai mult de atat, a dat naștere multor ipoteze. In ciuda verdictului dat de oamenii legii, oamenii continup sa lanseze teorii ale conspirației despre trecerea in neființa a starului de la Hollywood.

