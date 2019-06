Stiri pe aceeasi tema

- Selectionerul echipei under 21 a Angliei, Aidy Boothroyd, a declarat ca nu are de gând sa demisioneze de la conducerea reprezentativei U21, dupa ce aceasta a ratat calificarea în semifinale, transmite News.ro.Presa engleza îl critica aspru pe antrenor pentru greselile comise…

- ​Selectionerul echipei under 21 a Angliei, Aidy Boothroyd, s-a declarat dezamagit de înfrângerea din meciul cu România, scor 2-4, el precizând ca a crezut ca formatia sa, extraordinara în unele momente, se va impune, scrie News.ro. "Dupa cum va puteti imagina,…

- Romania are echipa, Romania are viitor! Dupa ce au invins Croația (4-1), "tricolorii" au mai produs o victima la Campionatul European de tineret invingand cu 4-2, pe Stadionul "Dino Manuzzi'' din Cesena, selecționata Angliei. Pușcaș (76' din penalti), Hagi (85'), Coman (89' - contribuție imensa a portarului…

- Ionuț Radu a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai României în meciul cu Anglia, având niște intervenții de excepție care au ținut în viața echipa lui Mirel Radoi. Portarul naționalei de tineret a declarat ca a plâns la finalul partidei, precizând totodata ca…

- Mijlocasul Ianis Hagi a declarat, vineri, ca echipa României va mai disputa multe meciuri la Campioantul European de tineret din Italia. "Când vezi pe teren ca poti, vezi ca ai sperante, vezi ca se poate câstiga meciul, mergi pâna la capat, încerci sa marchezi acel…

- Atacantul George Puscas a declarat, vineri, dupa victoria cu Anglia, ca se naste o noua generatie de mari fotbalisti români, nu de aur, precum cea din anii 90, ci de fier."Am ramas fara voce, sincer. Prea multe emotii traite. Nu ma asteptam niciodata ca o sa dam patru goluri. Nu stiu…

- Vineri seara, de la ora 19:30, Romania disputa un meci foarte important la Campionatul European U21, impotriva reprezentativei de tineret a Angliei. "Tricolorii" lui Mirel Radoi au invins Croația in prima etapa a grupelor (4-1), in timp ce englezii au cedat dramatic in fața Franței (1-2), dupa un gol…