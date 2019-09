Presedintele PSD Viorica Dancila a facut, din nou, un dezacord, in timpul declaratiei de presa sustinuta la iesirea de la Biroul Electoral Central, unde si-a depus candidatura pentru alegerile prezidentiale. Premierul a iesit, in aplauzele sustinatorilor, dupa depunerea celor peste 1,4 milioane semnaturi. Ea a declarat ca doreste sa fie presedintele tuturor romanilor. "Am convingerea ca avem nevoie de un președinte care sa susțina un pact pentru bunastarea romanilor, astfel incat niciun pensionar sa nu se teama ca pensia ii va fi taiata, nicio mama din aceasta țara sa nu-i mai fie frica ( sic!)…