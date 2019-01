Stiri pe aceeasi tema

- Anca Țurcașiu are o familie superba alaturi de partenerul ei de viața, Cristian georgescu, și de fiul lor, Radu. Cantareața Anca Țurcașiu formeaza o familie cu medicul Cristian Georgescu de foarte mulți ani. Cei doi s-au casatorit in anul 1998, iar petrecerea a avut loc in Paradisul Verde de la…

- }n timp ce Elena Udrea se aflE in continuare in inchisoare in Costa Rica, Adrian Alexandrov ixi vede de viatE aici, in Romania. Recent, paparazzii www.spynews.ro l-au surprins pe iubitul blondinei intr-un centru comercial din CapitalE, acolo unde s-a bucurat de cateva ore de relaxare.

- Viața Elenei Udrea s-a schimbat radical. In pușcaria in care este inchisa, de Ziua Naționala a Romaniei, Udrea va avea la micul dejun doar paine și cafea, la pranz orez cu carnați picanți, iar la cina va primi cartofi prajiți. Cea mai mare problema nu este meniul, ci faptul ca bucataria e plina…

- De peste 10 ani, cauta si informeaza publicul din toata Romania despre adevaruri pe care multi le-ar dori ascunse. Dupa sute de reportaje de investigatie, subiecte sensibile si mii de kilometri parcursi in tara si strainatate, Paula Herlo, Alex Dima, Cosmin Savu, Paul Angelescu si Rares Nastase lanseaza…

- Super, festivalul de filme facute de adolescenți iși propune sa ajunga la cat mai mulți tineri din Romania și Republica Moldova și sa dea pasiunea pentru film mai departe. De aceea avem nevoie și anul acesta de ambasadori voluntari, care sa ne reprezinte, promovand campania de inscriere a filmelor și…

- Elena Udrea, momentan reținuta in Costa Rica și condamnata in Romania, are in Statele Unite ale Americii o prietena. Despre aceasta prietena apar acum detalii extraordinare. Narcisa Valentina Georgescu, o apropiata a Elenei Udrea, ar fi platit circa 190.000 de dolari unei firme de lobby din SUA. Narcisa,…

- Jurnalistul Ion Cristoiu face pe blogul sau o analiza pe tema scenariilor și intrebarilor provocate de arestarea preventiva a Elenei Udrea in Costa Rica, la San Jose și arata, totodata, unde a greșit fosta politiciana.cristoiublog.ro: (...) Eu am susținut și susțin ca și fara Traian Basescu,…