Stiri pe aceeasi tema

- Radu Rotaru este unul dintre elevii eminenti ai Argesului care a terminat liceul in 2019 cu media 10. A luat Bacalaureatul tot cu nota maxima si a fost admis la Universitatea Sheffield din Anglia. Adolescentul a mediatizat o situatie revoltatoare, in care acuza ca a fost bruscat si amenintat de un politist.

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) solicita autoritatilor sa ia toate masurile adecvate pentru a preveni aparitia pe viitor a unor astfel de incidente, dupa ce un avocat a fost agresat de un politist la Mamaia. UNBR afirma ca astfel de situatii incalca atat drepturile avocatului, cat…

- Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR) solicita autoritatilor sa ia toate masurile adecvate pentru a preveni aparitia pe viitor a unor astfel de incidente, dupa ce un avocat a fost agresat de un politist la Mamaia. UNBR afirma ca astfel de situatii incalca atat drepturile avocatului, cat…

- # Pustiul de 10 la BAC, care ia exemplul fratelui si pleaca sa studieze Computer Sistems in Anglia, vrea sa faca politica Radu Nicolae Rotaru, absolventul Colegiului Național „Alexandru Odobescu” Pitești care, anul acesta, a luat 10 pe linie la bacalaureat va studia Computer Systems in Anglia, la Universitatea…

- Mama Alexandrei a fost sunata de Gheorghe Dinca in momentul in care femeia era alaturi de un politist ce venise la locuinta ei sa afle mai multe date despre disparitia fetei. Barbatul i s-a adresat cu apelativul "mama soacra" si i-a spus ca fata este bine si urmeaza sa plece in Anglia "sa faca bani",…

- Politistii din Botosani si medicii legisti au ridicat ieri trupul unui tanar de 19 ani, direct de la priveghi, din locuinta sa din localitatea Tudora. Parintii lui se pregateau de inmormantare. Adolescentul a murit pe 22 iunie, in urma unui accident rutier petrecut pe o autostrada din Franta si vineri…

- Un elev din Bihor a fost eliminat de la examenul de Bacalaureat dupa ce a luat ciorna unui coleg pentru a copia. Bihoreanul sustinea Bacalaureatul la Colegiul Tehnic Alexandru Roman din Alesd dar a fost dat afara din examen la proba de matematica. Tanarul care a copiat dupa ciorna colegului a fost eliminat…

- La data de 3 iulie, un barbat de 51 de ani, din municipiul Turda, județul Cluj, reținut pentru 24 de ore la data de 1 iulie, a fost prezentat de procurorul din cadrul Parchetului de pe lânga Judecatoria Turda, în fata judecatorului pentru drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei…