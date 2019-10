Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta britanica Victoria Beckham a marturisit, la emisiunea This Morning, ca nu vrea sa para mai tanara decat este, ci doar incearca sa arate cat mai bine pentru varsta ei. Victoria Beckham nu se teme de trecerea anilor. Intr-un interviu pentru emisiunea This Morning, vedeta, in varsta de 45 de ani,…

- Victoria, celebra soție a fostului fotbalist David Beckham, incaseaza lovitura dupa lovitura pe plan antreprenorial. Dupa ce a dat chix in afacerile cu haine și accesorii de lux, britanica de 45 de ani se confrunta cu mari probleme și in spațiul virtual.

- Hollywood-ul este un oras zgomotos. taramul care promite actorilor incepatori ca vor detine o stea pe Walk of Fame daca vor munci din greu si vor avea noroc, locul in care iubirea arde intens si se stinge la fel de repede precum a inceput. De-a lungul timpului, actori mai mult sau mai putin cunoscuti…

- Cum a fost la show-ul de moda al Victoriei Beckham de la London Fashion Week! Victoria Beckham s-a numarat printre designerii care si-au prezentat colectiile de primavara/vara 2020 in cadrul London Fashion Week. Evenimentul s-a desfasurat ieri la Durbar Court, iar din public nu a lipsit familia Victoriei:…

- Anul in care te-ai nascut joaca un rol foarte important in viața ta, dar cea mai importanta parte este ultima cifra, deoarece numerele reprezinta diverse elemente: aer, foc, pamant, lemn și apa, care iți pot spune multe despre personalitatea unui om și obiceiurile sale. Verifica ce știi deja despre…

- Poli Iași - Dinamo 2-0 // Cosmin Frasinescu (34 de ani, fundaș central), capitanul ieșenilor, a vorbit la sfarșitul partidei despre startul surprinzator de bun al echipei antrenate de Mihai Teja (40 de ani). „Jucam in fața suporterilor noștri, veneam dupa o serie foarte buna. Eram increzatori ca vom…

- Ispita Andi și-a dezvaluit marile secrete ale vieții sale. Fara cenzura și fara sa teama de a iși arata viața personala așa cum este ea, Andi a dat din casa informații care pana acum erau secrete.