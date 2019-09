Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, spune ca toti parlamentarii partidului au semnat motiunea de cenzura si o vor vota la vedere, precizand ca “acest caraghioslac” si “aceasta bataie de joc” trebuie sa inceteze. El crede ca motiunea de cenzura trebuie votata cat mai repede si gasita o solutie…

- ALDE a decis sa voteze moțiunea de cenzura inițiata de PNL, a anunțat luni, la finalul Biroul Politic Executiv, președintele Calin Popescu Tariceanu. Acesta a precizat ca 20 de parlamentari ALDE vor semna moțiunea.”Cu puțin timp în urma s-a încheiat ședința ALDE, în care…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a anunțat luni ca a semnat moțiunea de cenzura inițiata de PNL și a precizat ca a depus semnaturile parlamentarilor formațiunii sale inca de saptamana trecuta.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat miercuri pentru STIRIPESURSE.RO ca parlamentarii formațiunii sale au strans semnaturile pentru moțiunea de cenzura și ca voteaza demiterea Guvernului chiar daca nu susțin textul PNL care justifica demersul de schimbare a Executivului.„O sa votam…

- "Asteptam ca miercuri doamna Dancila sa vina cu formula de restructurare a Guvernului. Daca nu vine miercuri - si practic suntem in situatia in care in plus fata de Ministerul Mediului, al Energiei, Relatia cu Parlamentul, Ministerul de Interne, cred ca miercuri sau joi nu o sa mai avem nici ministru…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, ii lanseaza marea provocare premierului Viorica Dancila și o invita in Parlament pentru a cere un vot de incredere pentru Guvern. Ponta ii transmite Vioricai Dancila sa mai vada pana atunci ce parlamentari mai poate cumpara.Citește și: Moțiunea de cenzura,…

- ​Liberalii continua negocierile în Parlament pentru susținerea moțiunii de cenzura pe care iau în calcul sa o depuna peste doua saptamâni, potrivit discuțiilor din acest moment. Liderii PNL au discutat cu toate partidele parlamentare, bazându-se pe sustinerea din start a USR,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni pentru STIRIPESURSE.RO ca parlamentarii formațiunii vor susține Guvernul Dancila doar daca PSD vine cu restructurarea Executivului, un nou program de guvernare și accepta un candidat comun la prezidențiale. In caz contrar, a zis Ponta, parlamentarii…