Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia autovehiculelor este posibila pe acest tronson la mai bine de un an de la instituirea unor restrictii cauzate de problemele aparute in structura de rezistenta a carosabilului. Conform autoritatilor judetene, turistii vor putea urca in conditii bune cu masina pana la Cabana Rotunda si cu…

- Autoritațile județene anunța ca drumul spre Poiana Pelegii se redeschide circulației. Este una din cele mai cautate destinații din județul Hunedoara. Vor fi insa impuse anumite restricții de circulație In ședința Consiliului Județean de astazi a fost aprobat proiectul de hotarare privind redeschiderea…

- Drumul judetean 713, care face legatura din DN 71 Targoviste-Sinaia cu platoul Bucegilor, este deschis circulatiei, a anuntat, miercuri, IPJ Prahova, cei care vor sa vina in perioada 15-16 august la Festivalul "Padina Folk" avand si aceasta varianta de acces la dispozitie. DJ 713 a fost inchis circulatiei…

- Lotul 4 Lugoj – Deva de pe A1, cu o lungime de 22 km, intre Soimus si Ilia, in judetul Hunedoara, a fost receptionat, dar nu poate fi deschis circulatiei... The post CNAIR a receptionat lotul 4 Lugoj – Deva, dar spune ca drumul nu poate fi deschis circulatiei appeared first on Renasterea banateana .

- 100 de mii de lei aloca Consiliul Județean Hunedoara pentru “execuția lucrarilor necesare deschiderii traficului pe DJ 685 in amonte de baraj Gura Apelor pentru trafic < 35, tone”. Pana in data de 16 iulie sunt așteptate ofertele. Drumul este inchis de circa un an de zile din cauza unor alunecari…

- Marți, a fost reluata circulația auto spre comuna cu peste 4.000 de locuitori, la o saptamana dupa ce o viitura pe raul Slanic a rupt doua mari bucati din drumul judetean 203K. Lucrarile de refacere a saii de acces spre Lopatari s-au derulat la foc continuu. In week-end, carosabilul a fost refacut la…

- Un drum care duce spre un oraș, catalogat ca fiind unul dintre cele mai rele. Este vorba de drumul care duce spre orașul Aninoasa și se afla in administrarea Consiliului Județean Hunedoara, acesta fiind clasificat ca drum județean. Alina Dunca, consilier județean PSD, cere autoritaților județene…

- La finalul lunii mai, cand mai avem un pas pana la vara, in Romania mai exista inca drumuri acoperite cu zapada de aproape 6 metri. Pe Transfagarașan, drumarii lucreaza de zor la deszapezire, astfel incat drumul sa poata fi deschis circulației incepand din 1 iulie. Lucram in continuare la curațarea…