Vestea tristă a zilei! A murit un nume greu din muzică! Milioane de oameni nu îl vor uita Artistul spaniol Camilo Sesto, cu o discografie de 40 de titluri, vandute in peste o suta de milioane de copii, a murit azi la varsta de 79 de ani. Muzicianul a fost internat sambata intr-o clinica din apropierea Madridului, din cauza unor probleme renale de care suferea de mai mult timp. Decesul a fost anuntat duminica dimineata. Nascut in regiunea Alicante, in 1946, pe nume Camilo Blanes, artistul a lansat ultimul disc, „Camilo Sinfonico", in noiembrie 2018. Acesta aduna unele dintre cele mai cunoscute piese din cariera lui de cinci decenii, interpretate alaturi de o orchestra. Promovarea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

