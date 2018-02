Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potential nuclear in enclava Kaliningrad, de la Marea Baltica, a anuntat Ria Novosti, citand afirmatiile presedintele Comisiei de aparare din Duma de Stat, conform Reuters.

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times.

- Aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO sunt in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile RIA Novosti si Reuters, precum si cotidianul Financial Times, preluate de Mediafax. Vladimir Samanov, presedintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat (Camera inferioara a…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile RIA Novosti si Reuters, precum si cotidianul Financial Times. - continua…

- Lituania acuza Rusia ca a amplasat in enclava Kaliningrad rachete capabile sa transporte ogive nucleare, in conditiile in care relatiile dintre Moscova si Occident se afla la un nivel minim dupa sfarsitul Razboiului Rece, scrie AFP.

- Lituania a acuzat luni Rusia ca desfasoara in enclava Kaliningrad rachete Iskander, capabile sa poate ogive nucleare, transmite AFP, informatia fiind confirmata de presedintele comitetului de aparare din camera inferioara a parlamentului rus intr-o declaratie acordata agentiei RIA, citata de Reuters,…

- Lituania a acuzat luni Rusia ca desfasoara in enclava Kaliningrad rachete Iskander, capabile sa poate ogive nucleare, transmite AFP, informatia fiind confirmata de presedintele comitetului de aparare din camera inferioara a parlamentului rus intr-o declaratie acordata agentiei RIA, citata de Reuters,…

- "Acordurile privind controlul armamentului existent trebuie respectate cu strictete. In loc de noi sisteme de armament avem nevoie de noi initiative de dezarmare", a explicat Gabriel intr-un comunicat. In opinia sa, la fel ca in timpul Razboiului Rece, Europa este "in mod special amenintata"…

- Administratia Donald Trump a anuntat ca va continua cea mai mare parte a politicilor in domeniul armamentului nuclear din perioada presedintelui Barack Obama, insa va adopta o pozitie mai agresiva vizavi de Rusia, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press. Intr-un raport…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un stadiu avansat”, a afirmat ambasadorul Qatarului in Rusia, adaugand ca negocierile vizeaza sisteme S-400, dar si achizitionarea de noi tehnologii pentru fortele terestre, potrivit Mediafax. Citeste si Rusia a livrat primele sisteme antiaeriene…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a declarat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri avansate pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla…

- La 21 noiembrie/4 decembrie 1917, la Chisinau, s-a desfasurat prima sedinta a Sfatului Tarii, format din 150 de deputati alesi, prilej cu care Ion Inculet a fost ales presedinte al acestui organ reprezentativ. Printre membrii marcanti se aflau Ion Pelivan, Ion Buzdugan, Pantelimon Halippa, scrie…

- Începând cu anul acesta, Guvernul suedez va începe sa trimita din nou locuitorilor sai un manual despre cum ar trebui sa procedeze în cazul unui razboi, la 30 de ani dupa ultima publicare a unui astfel de ghid, ce a început sa fie difuzat în timpul celui de-al…

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Un raport al democraților din Congresul american, adresat Comisiei de Relații Externe, referitor la „Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației in Rusia și Europa. Implicații pentru securitatea naționala a SUA” releva, in 205 pagini, cum controleaza Kremlinul societatea rusa și o influențeaza…

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Rusia a desfasurat in Crimeea o noua unitate - a doua la numar - de sisteme antiaeriene S-400 Triumf (cod de identificare NATO SA-21 Growler), un dispozitiv avansat de rachete sol-aer, pentru a controla granita cu...

- CSM București incearca miercuri calificarea in optimile CEV Cup. E nevoie de un miracol la Ekaterinburg, la returul din Rusia. Caștigatoare ale Cupei Challenge in 2016, voleibalistele de la CSM București disputa miercuri un meci foarte important in cupele europene. Invinse in decembrie cu 3-0 in Sala…

- Caștigatoare ale Cupei Challenge in 2016, voleibalistele de la CSM București disputa miercuri un meci foarte important in cupele europene. Invinse in decembrie cu 3-0 in Sala Rapid de puternica formația rusa Uralochka Ekaterinburg (de 8 ori caștigatoare a Ligii Campionilor), "tigroaicele" vor sa iși…

- Cristina Neagu (29 de ani), starul naționalei Romaniei și al lui CSM București, a fost nominalizata de EHF la titlul de cea mai buna handbalista a Europei. Cristina Neagu se dueleaza de la distanța cu alte nume mari din handbalul feminin: Amanda Kurtovici, Katalina Bulatovici, Nora Mork, Anita Gorbicz,…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Rusia a inregistrat anul trecut cea mai mare productia de gaze naturale din istorie, pe fondul cresterii livrarilor in Europa si China, dar si planurilor privind cresterea vanzarilor de gaze naturale lichefiate, informeaza Bloomberg. În paralel, producţia de petrol a Rusiei a atins şi…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…

- Departamentul de Comert al SUA a adaugat pe lista de sancțiuni doua companii rusești din industria militara – „Opitnoe Konstruktorskoe Buro Novator” și „Titan-Barrikadi”. Washingtonul a explicat ca activitațile acestor societati de stat din Rusia „sunt contrare intereselor securitații naționale sau…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg, preluat…

- Grupul rus Gazprom a decis sa majoreze semnificativ fondurile alocate pentru proiectele sale de gazoducte spre Europa, in conditiile in care SUA ameninta cu impunerea de sanctiuni si in paralel vrea sa livreze mai mult combustibil spre Europa via nave care transporta LNG, informeaza Bloomberg.…

- Elevii claselor a XII-a și a XI-a de la profilul științe sociale, de la Colegiul Tehnic ”Valeriu D. Cotea” din Focșani, au organizat, la finalul saptamanii trecute, o activitate in memoriam regelui Mihai I de Romania, prin care au omagiat personalitatea acestuia și rolul sau marcant…

- La Geneva au inceput consultari intre SUA si Rusia pe tema Tratatului privind Fortele nucleare cu raza medie de actiune (INF). SUA au avertizat Rusia ca vor incepe sa dezvolte noi rachete nucleare, daca Moscova nu se va conforma tratatului, pe care o acuza ca il incalca.

- ubstanța radioactiva a fost detectata, începând cu 29 septembrie "în toate țarile europene, începând cu Italia și spre nordul Europei", transmitea agenția rusa de meteorologie Rosgidromet. Cu peste doua luni în urma, agentiile de monitorizare…

- Razboiul Rece nu s-a terminat. Statele Unite ale Americii doresc modernizarea arsenalului de arme nucleare, chiar daca in 2010 Rusia si SUA au semnat un nou tratat pentru a reduce arsenalul nuclear.

- Stela Popescu s-a stins din viața la varsta de 82 de ani, in locuința sa din București. Vestea a indoliat intreaga Romanie. Duminica va avea loc slujba de inmormantare a celebrei actrițe.

- Acordul este in conformitate cu o strategie avand drept obiectiv reducerea dependentei de livrarile din Rusia. Conform termenilor acordului, semnat de PGNiG cu Centrica LNG Co. Ltd,, firma poloneza va primi noua livrari de GNL in perioada 2018-2022. Compania poloneza nu a dezvaluit detalii…

- Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in cursul noptii de luni spre marti, pe Aeroportul din Nisa, in cadrul unei investigatii privind spalare de bani si frauda fiscala, au declarat…

- Câțiva tineri din București, care fac parte din echipa Extreme Team, au încercat sa își depașeasca limitele. Aceștia s-au urcat pe turnul CET SUD, din comuna Bradu, județul Argeș. Coșul de fum de la CET Sud Pitești este al doilea cel mai înalt turn din România…

- "O Europa sigura, capabila sa descurajeze amenintarile aeriene si balistice si alte forme de agresiune, genereaza pace si stabilitate in cadrul NATO si pe continentul european", se afirma intr-un comunicat. Departamentului de Stat de la Washington a precizat ca a notificat Congresul SUA…

- Ecourile Concursului Național de Vinuri ”Bachus” se fac inca auzite, la mai bine de o luna de zile de la incheierea evenimentului. Italianul Roberto Gatti a dedicat un intreg articol vinurilor pe care le-a degustat pe plaiuri vrancene. Invitatul din Italia a fost prezent in Vrancea, in perioada 5-6…

- Liberalul Iulian Dumitrescu, presedintele Comisiei pentru aparare din Senat, a afirmat faptul ca senatorii PSD si ALDE nu s-au prezentat marti la sedinta in care urma sa fie avizat proiectul de lege privind achizitionarea sistemelor de rachete Patriot. In opinia senatorului PNL, intarzierea achizitiei…

- Ce lecție! Selecționerul echipei de fotbal a Suediei, Janne Andersson, a facut curat in vestiar dupa calificarea la CM 2018 din Rusia. Antrenorul in varsta de 55 de ani a parasit ultimul cabina, nu inainte insa de strange gunoiul ramas in urma jucatorilor sai, care au obținut, luni seara, biletele…

- Marea Britanie urmareste cu atentie noile modificari fiscale din Romania, pentru ca, spune ambasadorul Regatului Unit la Bucuresti, pentru firmele straine este important ca climatul de investiții sa fie stabil și predictibil.Citeste si: Specialiștii romani, explicatii privind norul radioactiv…

- Primarul din Copsa Mica, care a parcurs pe jos 327 de kilometri pana la Bucuresti, a primit un raspuns in bataie de joc din partea Secretariatului General al Guvernului la problemele pe care le-a semnalat.

- Roxana Gamarț este una dintre fondatoarele Mobius Gallery din București. Programul galeriei a fost gandit inca de la inceput ca fiind unul internațional, cu focus pe arta contemporana din Europa de Est. In cei doi ani de existența a galeriei, Roxana Gamarț și echipa au produs 15 expoziții, au publicat…