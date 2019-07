Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu de turisti germani surprinsi vineri in Venetia pregatindu-si o cafea la un aragaz de voiaj, la baza podului Rialto, a fost amendat cu 950 de euro si rugat sa paraseasca orasul, informeaza AFP. Cei doi berlinezi, in varsta de 32 si, respectiv, 35 de ani, se instalasera dimineata, langa rucsacuri,…

- Peste 400 de soferi au fost sanctionati, in trei zile, pentru depasirea limitei legale de viteza. Polițiștii au folosit 13 aparate radar, din care doua tip pistol. Conducatorilor auto le recomandam sa respecte limitele legale de viteza si le reamintim ca viteza excesiva sau neadaptata la conditiile…

- Compania franceza de cai ferate SNCF se gandeste la o eventuala repunere pe sine a celebrului tren Orient Express, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Grupul feroviar controlat de statul francez va expune, incepand de miercuri, sapte din cele mai frumoase vagoane de tren ale sale din anii…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta miercuri, 8 mai 2019, incepand cu ora 18:30, spectacolul "La Traviata" de Giuseppe Verdi, in regia si miscarea scenica a lui Paul Curran. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu. Publicul spectator il va putea urmari pe baritonul Balla…

- ”Ticaloșia și parșivenia PSD-ALDE depașește orice imaginație, doar din disperarea de a salva un grup de infractori cocoțat in fruntea statului roman. Autoritatea Electorala Permanenta a pus in dezbatere publica un proiect de Ordonanța de Urgența pe care intenționeaza sa o adopte Guvernul,…

- Reprezentanti ai Comisiei speciale a Parlamentului privind justitia se vor intalni joi cu delegatia Comisiei de la Venetia, discutiile vizand ordonantele de urgenta pentru modificarea legilor...

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectele pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala. Proiectele de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala au ajuns la vot in Camera dupa ce Comisia Iordache a dat raport favorabil, in mare viteza.…

- Tudorel Toader marcheaza o intalnire importanta inainte de a pleca de la Ministerul Justiției. Remaniat de Liviu dragnea, Tudorel Toader se intalnește miercuri cu reprezentanții Comisiei de la Veneția. Ulterior, acesta merge și la ședința de guvern de la Palatul Victoria. Vor fi, probabil, ultimile…