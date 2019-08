Vasile Barbu, Asociația Pacienților: Suspiciune de malpraxis medical, în cazul Săpoca Președintele Asociației pentru Protecția Pacienților, Vasile Barbu, a declarat pentru Mediafax ca in cazul de la Sapoca putem vorbi de suspiciuni de malpraxis, deoarece pacientul agresiv a fost evaluat sumar și exista riscul sa dezvolte crize. Spitalele de psihiatrie sunt un dezastru, spune Barbu. „Este pentru mine evident (ca vorbim de un caz de malpraxis, n.r.). Discutand cu specialiștii noștri, avand in vedere datele pe care le avem, ca este vorba de un pacient in sevraj in plina criza, probabil ca prima criza majora din spital. Este evident ca este vorba de o suspiciune de malpraxis… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

