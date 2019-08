Stiri pe aceeasi tema

- Tarile din emisfera nordica se pot astepta la valuri mai lungi de canicula precum si la mai multe zile consecutive de ploi torentiale cu urmari distrugatoare daca tintele agreate la nivel international pentru limitarea incalzirii globale sunt depasite, au avertizat luni

- Valorile termometrelor au urcat joi in Marea Britanie pana la valoarea de 38,7 grade Celsius, un posibil record de temperatura pentru aceasta tara, potrivit datelor provizorii anuntate vineri de serviciul meteorologic britanic Met Office, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Temperaturile ridicate…

- Franta, Marea Britanie si Germania, cele trei semnatare europene ale acordului din 2015 asupra programului nuclear iranian, au indemnat duminica la "oprirea escaladarii tensiunilor si la reluarea dialogului", potrivit unui comunicat comun, citat de AFP si Reuters. "Suntem ingrijorate de riscul ca acordul…

- Schimbarile climatice provocate de influenta omului ar fi stat la originea valului de caldura extrema consemnat luna trecuta in Europa cand in sudul Frantei a fost inregistrat un record national, 45,9 grade Celsius, cu 4 grade Celsius peste temperaturile maxime obisnuite in acea perioada a anului, au…

- Vremea. Meteorologii de la ANM au schimbat prognoza pentru acest final de saptamana, in Capitala anunțandu-se temperaturi de peste 30 de grade Celsius. Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru vineri, 21 iunie. Astfel, aflam ca vremea va fi in continuare calduroasa, cu disconfort termic…

- Vremea este la extreme in Romania, de la temperaturi de pana la 40 de grade Celsius, la ploi torențiale in doar cateva ore. Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni avertizari nowcasting Cod portocaliu de ploi torentiale, vijelii si grindina pentru mai multe județe din țara.

- Vremea va fi caracterizata in continuare de instabilitate atmosferica accentuata. ANM a emis atenționari meteorlogice pentru majoritatea regiunilor, valabile pentru zilele urmatoare. Nici in urmatoarea perioada nu vom scapa de vremea rea, anunța meteorologii. Ploile torențiale, descarcarile electrice,…