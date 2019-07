Valea Cerului, capitala dansului slovac

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de motocicliști și iubitori ai muzicii rock sunt așteptați, la finalul acestei saptamâni, la Baia de Fier, județul Gorj, pentru a participa la cea de-a treia ediție a Slowride Transalpina Fest. Timp de trei zile, între 12 și 14 iulie, Transalpina va rasuna de motoare și concerte rock.…

- In perioada 20-21 iulie, 450 de tineri solisti vocali, instrumentisti, formatii si ansambluri din Romania, din Slovacia, Ucraina, Croatia si Serbia iși dau intalnire la Valea Cerului. Acolo va avea loc cea de-a XV-a editie a Festivalului Folcloric International al Tineretului Slovac “Mladeznicky…

- In perioada 27-29 mai 2019, orasul Arad a fost gazda Reuniunii informale a Grupurilor de lucru ale Comitetului Militar al Uniunii Europene (EUMCWG si EUMCWG/HTF), organizata de Statul Major al Apararii, sub egida detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene (PRES RO). La reuniune…

- Federatia Internationala de Arta Fotografica (FIAP) a anuntat, recent, ca Galeria "Euro Foto Art" din municipiu a primit titlul de Centru Expozitional FIAP Oradea - Romania, singurul si primul din tara, dar si printre putinele din lume, ca urmare a recunoasterii activitatii si longevitatii acestei…

- Asociația Boxer Club Carpatia, membra a Asociației Chinologice Romane și a Atibox (Association Techique Internationale du Boxer) organizeaza la Oradea concursurile Campionatul Anului și Expoziția Mondiala de Frumusețe ATIBOX 2019 Romania. „In acest weekend vom avea in Oradea peste…

- Deputatul Gavrila Ghilea se mira cum PSD iși trimite miniștrii in teritoriu pentru „ca sa bage in poza”. Și da exemplul ministrului Mediului, Grațiela Gavrilescu, care ezita sa rezolve problema batalurilor toxice de la Derna, care reprezinta o amenințare iminenta pentru aceasta comunitate din Bihor.…

- Ministerul Sanatatii (MS) arata ca bolile cardiovasculare reprezinta in continuare principala problema de sanatate in Romania, iar aproximativ 60% din totalul deceselor inregistrate la nivel national sunt provocate de boli cardiovasculare. In vara, va fi lansat apelul pentru implementarea unui program…

- Salamul de Nadlac a devenit foarte cunoscut in zona, iar aradenii s-au obisnuit sa mearga la Nadlac special pentru a-l cumpara direct de la familii care si-au transmis reteta din generatie in generatie. Salamul de casa se produce la Nadlac din secolul al XIV-lea, insa slovacii care s-au stabilit in…