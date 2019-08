Stiri pe aceeasi tema

- Un seism cu magnitudinea de 3,8 grade pe scara Richter s-a produs luni spre marți noaptea in județul Buzau, la adancimea de 107 kilometri, la doar cateva ore dupa un cutremur de 4,1 grade pe scara Richter in județul Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Citește…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 pe scara Richter s-a produs luni spre marți noaptea, la ora 00:05, in județul Vrancea, la adancimea de 140 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Este cel mai mare seism de la data de 22 iunie, cand in Buzau a…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 pe scara Richter a avut loc, marți, la ora 11.57, in zona Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Potrivit seismologilor, cutremurul s-a produs, marți, la ora 11.57, in zona seismica Vrancea, și a avut magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 pe scara Richter s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1.37, in județul Buzau, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Potrivit seismologilor, cutremurul s-a produs, in noaptea de joi spre vineri, la ora…

- Cutremur puternic in Romania. Vezi cand s-a produs si unde a fost resimtit cel mai tare Un cutremur cu magnitudinea 3 s-a produs in noaptea de miercuri spre joi in zona seismica Vrancea, la ora 03.52. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis ca in ziua…

- Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul de duminica, de la orele 8.58, din zona seismica Vrancea este al doilea seism inregistrat in interval de cinci ore, primul fiind de 2,9 grade pe scara Richter și al treilei inregistrat in ziua de azi, duminica,…

- cutremur cu magnitudinea 3 pe scara Richter s-a produs, luni dimineata, la ora locala 6:08, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Potrivit datelor citate, seismul a avut loc la o adancime de 131 de km, iar…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.6 pe scara Richter s-a produs în aceasta dimineata, în România, anunța Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamântului. Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 3:41, în Buzau, la adâncimea de 122…