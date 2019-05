Stiri pe aceeasi tema

- China Brand Fair este organizat de cinci ani la Budapesta de catre Central European Cooperation Zone (CECZ), o organizație sprijinita de Guvernul chinez, care are ca scop inlesnirea parteneriatelor intre firmele chinezești și companiile din Europa Centrala și de Est. „Organizam China Brand…

- Sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, Angela Cristea, a lansat vineri, de la Timisoara, un apel la cetatenii Romaniei sa isi exercite dreptul electoral in 26 mai, sa voteze pentru viitorul Europei."Mergeti la vot! Daca va temeti de viitor, pentru ca unii oameni se tem de viitorul…

- "Situația de acum este mult mai grava decat cea din 2017 din cauza a ceea ce face PSD, de aceea noi toți, electoratul din Romania, poporul din Romania trebuie sa aiba ocazia și posibilitatea sa se pronunțe asupra unor probleme de interes. De aceea este necesara mai mult ca niciodata o noua consultare…

- Tanara creație contemporana va fi din nou prezenta in cafenelele și spațiile alternative din Timișoara din 15 pana in 21 aprilie! O adevarata sarbatoare a Europei și a multiculturalitații in oraș, Cafekultour propune o saptamana intreaga de spectacole cu artiști din Belgia, Polonia, Austria, Germania,…

- Tanara creație contemporana va fi din nou prezenta in cafenelele și spațiile alternative din Timișoara din 15 pana in 21 aprilie! O adevarata sarbatoare a Europei și a multiculturalitații in oraș, Cafekultour propune o saptamana intreaga de spectacole cu artiști din Belgia, Polonia, Austria, Germania,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Oravita - I.T.P.F. Timisoara au depistat un cetatean din Afganistan, care a incercat sa intre ilegal in Romania, pe jos, pe la frontiera verde. In data de 18.01.2019, in jurul orei 17.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Romania este prima țara din sud-estul Europei care gazduiește la sediul Clubului Sportiv Iguana Fight Team din Timișoara un seminar de jiu-jitsu brazilian, avand-o ca invitata pe cea mai titrata centura neagra feminina din lume, Claudia Do Val, care reprezinta Asociația DLR, eleva a cunoscutului luptator…

- Potrivit reprezentanților STPT, vaporașele vor fi scoase la apa de vinerea viitoare, din 8 martie. „Sarbatorim sosirea anotimpului calduros prin reluarea curselor regulate cu vaporettele. Acestea vor circula atat in regim de transport public, cat și in regim de agrement, graficele…