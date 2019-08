Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil (28 de ani, 85 ATP) si Nick Kyrgios (24 de ani, 27 ATP) vor face pereche in proba de dublu a ultimului turneu de Mare Slem al anului, US Open, care se va desfasura in perioada 26 august-8 septembrie, transmite Mediafax.Informatia a fost oferita de jurnalistul Michal Samulski,…

- Juan Sebastián Cabal a oferit faza zilei la turneul de la Washington, columbianul reușind sa câștige incredibil un punct care era ca și pierdut. Totul s-a întâmplat în meciul de dublu pe care Cabal și Farah l-au câștigat în fața dublului Nick Kyrgios/Stefanos…

- Jucatorii columbieni de tenis Juan Sebastian Cabal si Robert Farah, primii sud-americani triumfatori in proba masculina de dublu de la Wimbledon, au primit luni Marea Cruce a Ordinului National de Merit din mana presedintelui columbian Ivan Duque, cu prilejul unei festivitati la Casa

- Taiwaneza Latisha Chan si croatul Ivan Dodig au câstigat, duminica, proba de dublu mixt din cadrul turneului de grand slam de la Wimbledon. Cei doi s-au impus în acest an si la Roland Garros, informeaza News.ro.Chan si Dodig, favoriti 8, au învins în finala de la Wimbledon…

- Perechea columbiana Juan Sebastian Cabal/Robert Farah, cap de serie numarul 2, a castigat, sambata, proba de dublu din cadrul turneului de la Wimbledon, dupa o finala care a durat aproape cinci ore, relateaza news.roCabal si Farah s-au impus cu scorul de 6-7 (5), 7-6 (5), 7-6 (6), 6-7 (5),…

- Perechea formata din tenismanul roman Marius Copil si indianul Rohan Bopanna a fost invinsa de sarbii Dusan Lajovic si Janko Tipsarevic 1-6, 7-5, 7-6 (8), duminica, in optimile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Copil si…

- Tenismenii romani Horia Tecau si Marius Copil, in perechi diferite, s-au calificat, vineri, in optimile de finala ale probei masculine de dublu din cadrul turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al...

