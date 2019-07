Stiri pe aceeasi tema

- Grupul socialistilor europeni (S&D) i-a transmis vineri o scrisoare Ursulei von der Leyen, in care o atentioneaza ca, la votul prevazut pentru saptamana viitoare in Parlamentul European, o vor sustine sa preia presedintia Comisiei Europene numai daca va prezenta in scris ''angajamente concrete''…

- Grupul socialistilor europeni (S&D) i-a transmis vineri o scrisoare Ursulei von der Leyen, in care o atentioneaza ca, la votul prevazut pentru saptamana viitoare in Parlamentul European, o vor sustine sa preia presedintia Comisiei Europene numai daca va prezenta in scris ''angajamente concrete''…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si dpa.…

- Conform compromisului la care au ajuns liderii europeni, doua femei si doi barbati vor prelua principalele posturi de conducere in institutiile UE. Astfel, presedintia Comisiei Europene va reveni actualului ministru german al apararii, Ursula von der Leyen, conducerea Bancii Centrale Europene va fi…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a anuntat ca liderii UE au ajuns marti seara la un acord privind viitorii sefi ai institutiilor blocului comunitar, relateaza Reuters, AFP si EFE, potrivit AGERPRES.Ministrul german al apararii, Ursula von der Leyen, a fost desemnata presedinta a Comisiei…

- Socialistii europeni s-au declarat marti ''profund dezamagiti'' de nominalizarile pentru conducerea principalelor institutii ale UE decise de liderii europeni la un summit maraton desfasurat la Bruxelles timp de trei zile, relateaza agentia Reuters.Conform compromisului la care au ajuns liderii…

- Socialistii europeni s-au declarat marti ''profund dezamagiti'' de nominalizarile pentru conducerea principalelor institutii ale UE decise de liderii europeni la un summit maraton desfasurat la Bruxelles timp de trei zile, relateaza agentia Reuters. Conform compromisului la care au ajuns…