Ursoaică cu pui, îndepărtată din zona gării din Băile Tușnad Jandarmii au intervenit, luni seara, pentru indepartarea unei ursoaice cu un pui din zona garii din localitatea Baile Tusnad, a informat IJJ Harghita. Potrivit sursei citate, sesizarea privind prezenta ursoaicei in zona respectiva a venit la numarul de urgenta 112, o femeie anuntand ca animalele se afla in apropiere de gara din statiune. "La fata locului s-a deplasat o patrula de jandarmerie din cadrul postului de jandarmi montan, care a luat masura indepartarii din zona a ursoaicei si a puiului ei. Reamintim cetatenilor ca de fiecare data cand sunt martori ai unor astfel de situatii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Jandarmii au fost alertați sa intervina luni noaptea pentru a indeparta o ursoaica și puiul ei care au ajuns in zona garii din Baile Tușnad, județul Harghita. Localnicii au fost avertizați prin sistemul Ro-Alert sa evite zona. O femeie a sunat la 112, spunand ca a vazut o ursoaica cu un pui in zona…

- O ursoaica și puiul ei au fost indepartați, luni noaptea, din zona garii din Baile Tușnad, județul Harghita, de jandarmii chemați de localnicii speriați de animale, anunța MEDIAFAX.Citește și: Pro TV vrea sa dea o noua lovitura! Cu ce vrea sa-și anihileze concurența Potrivit ISU Harghita,…

- O ursoaica cu pui a fost alungata de jandarmi din Baile Tușnad, in noaptea de joi spre vineri. Populația a fost anunțata de prezența animalului periculos printr-un mesaj RO-ALERT. Jandarmii au reusit sa alunge ursoaica si puii in padurea din apropiere, fara sa se inregistreze incidente. In timpul intervenției…

- Jandarmii harghiteni au intervenit din nou, sambata noaptea, pentru indepartarea unei ursoaice cu doi pui, a carei prezenta a fost semnalata in zona Garii din statiunea Baile Tusnad, localnicii si turistii fiind avertizati printr-un mesaj Ro-Alert. Animalul a fost vazut in apropierea containerului…

- Jandarmii harghiteni au intervenit, in noaptea de joi spre vineri, pentru indepartarea unei ursoaice cu pui din statiunea Baile Tusnad, locuitorii si turistii fiind avertizati de prezenta acesteia printr-un mesaj Ro-Alert potrivit Agerpres. Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi…

- Scene de film in curtea unei case din Baile Tușnad. O ursoaica, cu doi doi pui, a dat buzna intr-o anexa a locuinței, unde se afla gratarul. Animalele au fost atrase de miros și de resturile de mancare.

- Potrivit sursei citate, la Lacul Sfanta Ana a fost trimis de indata un echipaj de jandarmerie din cadrul Postului de Jandarmi Montan Baile Tusnad, barbatul care a solicitat ajutorul relatand faptul ca o ursoaica cu doi pui s-ar fi apropiat si nu mai vrea sa plece de langa locul unde se comercializeaza…