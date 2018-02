Stiri pe aceeasi tema

- Urmarire ca in filme, chiar in Capitala. Polițiștii au inceput sa urmareasca un șofer care a refuzat sa opreasca la semnele agenților, iar mai multe mașini au fost avariate in timpul acesta.

- Scene șocante in București și in localitatea Pantelimon: Poliția a urmarit mai mulți kilometri un șofer care nu a oprit la semnele agentilor. Fugit din Capitala, barbatul a intrat cu mașina in Pantelimon și a lovit mai multe autoturisme, ranind grav o persoana.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Politistii spun ca a fost vorba despre o intrecere intre trei autoturisme. La un moment dat, unul dintre soferi a pierdut controlul volanului, a atins o bordura, s-a rasturnat, iar apoi a lovit un stalp care s-a rupt in doua. Potrivit martorilor, celelalte doua autoturisme au parasit imediat…

- Cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier, petrecut in centrul Capitalei, in care au fost implicate patru autoturisme, potrivit antena3."La un moment dat, am vazut o masina care facea slalom, celelalte masini lovite se aflau la semafor, nu imi dau seama cum.Avea viteza si la un moment…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri. Brigada Rutiera informeaza ca, sambata…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- Adolescenta se afla pe trecerea de pietoni in momentul in care a fost lovita de o mașina care venea cu viteza mare pe prima banda. Soferul nu a incetinut masina deși se afla in apropierea unei școli. Mai mult, nici cand celelalte masini au oprit pentru a-i permite tinerei sa traverseze strada, soferul…

- Un accident grav a avut loc in aceasta dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- Un accident rutier a fost anunțat miercuri, in jurul orei 17.00, pe drumul european E85, pe raza comunei Garoafa. La volan s-a aflat o femeie, medic in București. Ea se deplasa, fiind in mașina cu un copil de 10 ani, spre Barlad, unde trebuia sa ajunga la parinții sai.…

- Un sofer de 19 ani din comuna aradeana Barzava a murit, miercuri, intr-un cumplit accident petrecut pe DN 7,A in zona monumentului de la Paulis, iar un alt tanar, de 23 de ani, a fost grav ranit. Masina condusa de Catalin Iovan s-a ciocnit frontal cu o autoutilitara.

- Scene șocante au avut loc luni seara, in plina strada, la Targu-Jiu. In jurul orei 20.00, in apropierea stației de taxi de la Paralela 45, dupa o urmarire in trafic, mai multe persoane s-au coborat din doua mașini și au inceput sa-și sparga reciproc parbrizele. Avariate au fost un autoturism…

- Un politist local care s a urcat baut la volan a reusit "performanta" de a distruge cinci masini parcate. Incidentul s a produs duminica seara, intr un cartier din Arad. Barbatul nu era in timpul serviciului, informeaza Digi24.ro. Din primele informatii soferul de 38 de ani nu a reusit sa mai stapaneasca…

- Urmarire ca in filme intre polițiști și doi fotbaliști beți crița. Au proptit mașina intr-un leagan pentru copii. Protagoniștii sunt atacantul Florin Calin si fundasul central Razvan Dulap, de la Școlar Reșița (Liga 3). Calin (19 ani) și Dulap (22 de ani), fotbalist cu 4 meciuri in Liga 1, fost la ASA…

- Accidentul a avut loc in localitatea Viisoara, judetul Constanta. La intrarea intr-o curba, soferul unei dintre masini a pierdut controlul volanului si a intrat in plin intr-un alt autoturism. In urma impactului extrem de violent, una dintre masini s-a rasturnat, iar cealalata a fost aruncata pe…

- Accidentul s-a petrecut pe Drumul National 73, in Arges, la Campulung. Tanarul n-a mai putut controla masina si a intrat in plin intr-un camion care circula regulamentar. Soferul autotrenului nu a putut face nimic pentru a-l evita. "Am suferit un accident in care numai cu Dumnezeu, numai cu…

- Un grav accident a avut loc pe DN 6. Din cauza vitezei, soferul unei masini a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens si s-a izbit violent de alte doua autoturisme care circulau regulamentar. "Eu veneam de la Severin, iar la un moment dat observ in fata mea o masina care se invarte…

- Un grav accident a avut loc in localitatea Doroteia. Din cauza vitezei prea mari, soferul unei masini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat in afara carosabilului. O femeie a murit, iar sotul ei a fost ranit. Potrivit Romania TV, la fata locului s-au deplasat mai multe echipaje ale…

- Soarta crunta pentru o ingrijitoare a Spitalului Județean Tulcea, care a fost calcata de mașina de gunoi. Femeia a vrut sa traverseze strada, insa a fost strivita de șoferul unei mașini de la serviciul de salubritate care nu s-ar fi asigurat cand a dat cu spatele. Accidentul mortal a avut loc, joi dupa-amiaza,…

- La data de 16 ianuarie 2018, in jurul orei 18.45, politistii rutieri din Alba Iulia au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe strada Vanatorilor din Alba Iulia, soldat cu pagube materiale. Soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra acestuia si a intrat in coliziune cu…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul statelor membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, peste 718 persoane, 88 de autovehicule și 50 de documente, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen. In urma schimbului suplimentar de informatii prin intermediul…

- IMAGINI ACCIDENT GRAV la Viseu de SUS! ȘOFERUL vinovat a fugit de la locul accidentului. O MAȘINA facuta PRAF Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Sus a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in jurul orei 1,00 noaptea. Din informatiile primite o masina se afla rasturnata pe carosabil…

- Marian Dragos Stoican fusese la o petrecere unde ar fi cantat Florin Salam. Interoplul se intorcea de la petrecere cand a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod. In urma impactului, a murit pe loc. Cu doar cateva ore inainte, barbatul de 30 de ani facuse un live pe o retea de…

- In jurul orei 16, pe strada Oituz din localitatea Golești, un autoturism Fiat Mareea a intrat in depașirea unei Dacia Papuc care efectua virajul la stanga pe strada Izvor. In urma impactului a rezultat ranirea ușoara a unui barbat de 23 ani din Papuc, din Slobozia Bradului. Acesta transporta fier…

- Luni dupa amiaza, pe autostrada A1, sens de mers Arad spre Timișoara, un microbuz a lovit doi tineri din Israel aflați langa mașina lor care staționa pe banda de urgența. Șoferul microbuzului ar fi susținut ca i-a intrat soarele in ochi și nu i-a observat pe cei doi langa mașina staționata. Polițiștii…

- Ieri, 7 ianuarie 2017, in jurul orei 08.00, Politia Municipiului Sebes a fost sesizata de un barbat de 57 de ani, din Sebes, cu privire la faptul ca i-a disparut autoturismul ce era parcat in fata locuintei. In urma verificarilor efectuate, politistii au gasit autoturismul, in zona Parcului Arini din…

- TRAGEDIE. Detalii halucinante ies la iveala in cazul fetitei de 11 ani ucisa intr-un accident provocat de unchiul ei Dezvaluiri cutremuratoare despre tragedia zilei. Soferul care a provocat accidentul in care o fetita de 11 ani a murit, este unchiul copilei! Desi la inceput a negat totul, ulterior barbatul…

- Un tanar a fost ranit, joi, intr-un accident rutier petrecut pe DN74A, intre Abrud si Cimpeni. Soferul masinii in care se afla tanarul a pierdut controlul volanului, din cauza vitezei, si s-a rasturnat cu autovehiculul in afara carosabilului. Accidentul s-a petrecut in 4 ianuarie, in jurul orei 18.00.…

- O fetița de 11 ani din Buzau a murit, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se afla a lovit o conducta de gaz, apoi s-a rasturnat, pe DN 10. Șoferul nu avea permis de conducere și era baut. Purtatorul de cuvânt al Poliției Buzau, Mihail Draghiciu, a declarat ca accidentul rutier s-a…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, Raluca Brezeanu, accidentul a avut loc in zona de vest a municipiului Ploiesti, pe o bretea rutiera care face legatura intre drumul national 1 si drumul national 72 Ploiesti – Targoviste. Soferul unui autoturism…

- Patru persoane au fost ranite dupa ce masina in care se aflau, si care era condusa de un baiat de 15 ani, a intrat intr-un cap de pod. Accidentul a avut loc pe un drum din localitatea Perii Brosteni (judetul Teleorman). Potrivit primelor cercetari, adolescentul aflat la volan a scapat controlul asupra…

- Oamenii legii au facut procese verbale in care au scris ca șoferii foloseau astfel de aplicații. Taximetriștii au fost sfatuiți sa nu mai lucreze cu Clever Taxi și Star Taxi, ci sa utilizeze doar aplicațiile dispeceratelor. Polițiștii nu au aplicat nicio amenda in acest sens. Subiectul este amplu…

- O mașina s-a rasturnat marți seara, pe drumul județean care desparte localitatea Craciunelu de Jos de Blaj, dupa ce s-ar fi izbit de un cap de pod, șoferul acesteia suferind cateva rani superficiale. Din primele informații, in accident a fost implicata o singura mașina, inmatriculata in Cluj. La fața…

- Trei persoane care conduceau autoturisme pe drumurile publice sub influenta alcoolului, cu viteza sau cu permisul retinut au ignorat semnalele politistilor, crezand ca astfel vor scapa de raspundere penala. Toate trei au fost identificate la scurt timp si sunt cercetate in cadrul dosarelor penale intocmite…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Mures, Cristian Virag, a declarat, pentru News.ro, ca un autoturism a cazut intr-un canal care alimenteaza statia de apa din municipiul Reghin, cauza accidentului nefiind cunoscuta. Virag a spus ca la fata locului au intervenit…

- Accident grav in Constanța. Un barbat este in coma dupa ce a fost spulberat de o mașina pe bulevardul Aurel Vlaicu, in zona Oborului Duminical. Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa acorde ingrijiri medicale unui pieton care a fost lovit de o mașina. In urma impactului…

- Accident spectaculos in aceasta dimineața in Capitala. O masina s-a rasturnat si alte doua au fost avariate dupa ce un sofer a intrat cu viteza in curba. Politistii trebuie sa af...

- Politistii din cadrul Biroului Rutier Arges l-au depistat, marti, pe barbatul in varsta de 28 de ani, din comuna argeseana Uda, care, acum doua saptamani, a pus pe jar oamenii legii, dupa ce, in timp ce era urmarit, a provocat un accident rutier in care au fost raniti doi politisti. Odata cu el au fost…

- Tinerii au fost insoțiți de un adult și s-au dus la un centru de colectare al fierului vechi din municipiul Satu Mare si le-au spus angajaților ca au o mașina de vanzare. Modelul mașinii era un Opel Tigra. Pentru ca nu avea actele masinii, pustii le-au spus celor de la centrul de colectare…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in cooperare cu politisti din cadrul I.P.J. Constanta, au descoperit, pe raza judetului Constanta, un autoturism marca Dodge, model Nitro, semnalat ca fiind furat din Franta. In data de 22.11.2017, actionand in baza unei informatii, politistii de…

- Doua femei au fost ranite in primul accident care a avut loc in Campulung si au fost duse de urgenta la spital. Totul s-a intamplat dupa ciocnirea violenta dintre doua masini dupa ce un sofer a intrat pe contrasens. Un alt accident a avut loc la iesirea din Campulung Muscel acolo unde soferul…

- In noaptea de sambata spre duminica, polițiștii Secției de Poliție Rurala Cracaoani au fost sesizați despre faptul ca, in cursul nopții, o persoana necunoscuta a sustras din curtea locuinței persoanei vatamate o mașina marca Audi A6, potrivit ziartarguneamt.ro. La fata locului, polițiștii…

- Polițiștii de la Poiana Lacului au incercat sa opreasca un șofer pentru un control de rutina. Teribilistul nu a oprit, fapt pentru care echipajul de poliție a inceput urmarirea acestuia. In momentul in care polițiștii au incercat sa depașeasca mașina urmarita, șoferul acesteia a virat brusc…

- Incidentul s-a petrecut duminica, in comuna Vedea judetul Arges, dupa ce oamenii legii au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detine informatia ca nu are permis de conducere. "Primele informatii sunt ca politistii din patrula au observat un barbat care conducea un autoturism…

- Politistii romani si partenerii de pe teritoriul celorlalte state membre Schengen au depistat, in ultima saptamana, 681 de persoane, 100 de autovehicule, 42 de documente și o arma, care faceau obiectul unor semnalari introduse in Sistemul Informatic Schengen, transmite IGPR. In urma schimbului suplimentar…

- Șoferul unui autoturism marca Ford care circula dinspre Fizeșul Gherlii spre Gherla, a fost somat sa opreasca la un filtru de poliție, insa șoferul acestuia a ignorat semnele polițiștilor continandu-și drumul. Din primele informații reiese ca aceștia, mai multi barbați din Argeș ofereau spre vanzare…

- Un barbat de 44 de ani, din Movilița, a fost grav ranit in aceasta seara, dupa ce a intrat cu mașina, la ieșire din Paunești spre Movilița, intr-o remorca cu lemne, care staționa pe partea carosabila. Conducatorul autoturismului fost adus in coma la spital, cu grave traumatisme la cap. El va fi…

- Imagini incredibile au fost surprinse de o camera video de bord in București. Șoferul unei autoutilitare s-a gandit ca mersul in coloana nu este pentru el și a intrat pe contrasens fara nicio jena, chiar daca din fața veneau mașini care circulau regulamentar.

