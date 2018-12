Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit ministrului de Interne Christophe Castaner, citat de Reuters si BBC.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Patru persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit Reuters si BBC.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane au murit si alte 11 au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne, citat de Reuters si BBC.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. Doua persoane ar fi murit si alte zece au fost ranite, potrivit ministrului francez de Interne.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. O persoana ar fi murit si alte sase au fost ranite, potrivit rapoartelor preliminare, scriu Reuters si BBC.

- (UPDATE 22:27) Autorul atacului nu a fost prins, a declarat primarul din Strasbourg, Roland Ries, pentru Le Figaro. Zeci de polițiști și de jandarmi au fost mobilizați pentru a-l gasi pe cel care a deschis focul in apropierea targului de Craciun.

- Un atac armat a avut loc in Strasbourg, in una din pietele de Craciun din oras fiind trase mai multe focuri de arma. O persoana ar fi murit si alte trei au fost ranite, potrivit rapoartelor preliminare.

- Alerta de securitate la Strasbourg. Mai multe focuri de arma au fost trase in Piata de Craciun de la Strasbourg, informeaza Digi24.ro. Cel putin o persoana a murit si mai multe au fost ranite in urma ataculuiAtacatorul nu a fost prins de politisti, iar autoritatile sunt in alerta maxima. A fost instituit…