Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri, 2 martie, pe Drumul European 581, pe raza localitatii Tarzii, Romania. In accident a fost implicat un microbuz din Republica Moldova de pe cursa Chisinau - Bucuresti. Acesta transporta zece persoane.

- CHIȘINAU, 27 feb — Sputnik, C.S. Compania româneasca de transport a gazelor naturale „Transgaz" a câștigat licitația pentru privatizarea companiei ”Vestmoldtransgaz”, care gestioneaza conducta Iași-Ungheni pe teritoriul Moldovei. Anunțul a fost facut…

- Potrivit unei scrisori deschise a Grupului pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) Cluj-Napoca trimisa, marti, ministrului Educatiei, calitatea unei scoli moderne depinde de calitatea morala a dascalilor si de masura in care absolventii ei sunt educati ca cetateni integri. "Indepartati…

- Protestatarii au desfașurat la Cluj-Napoca un steag al UE de mari dimensiuni, 10 metri pe 8 metri. Steagul UE a fost adus de la Munchen, iar clujenii au intonat imnul național și pe cel al UE. La protestul de pe Bulevardul Eroilor au participat circa 200 de persoane,…

- Clasamentul celor mai performante orașe din Romania a fost realizat pe baza a trei indicatori, printre care se numara și modul in care orașele reședința de județ au facut investiții cu fondurile europene. Municipiul Vaslui, cu 410 euro atrași pe cap de locuitor, in perioada 2007 – 2016, se afla in fața…

- Dezvoltatorul de parcuri logistice P3 vrea sa plaseze sume mari de bani in spatii de depozitare romanesti, pe fondul exploziei consumului local, ce a stimulat extinderea puternica a comertului. La un an dupa ce a fost cumparat de fondul suveran al statului Singapore, investitorul si-a platit toate datoriile…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Cativa dintre primarii din Republica Moldova care au adoptat declaratii de unire cu Romania au fost invitati, marti, in Parlament, unul dintre ei cerand autoritatilor de la Bucuresti sa considere aceste primarii ca fiind romanesti.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a avut luni o intrevedere cu viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, Iurie Leanca, aflat in vizita la Bucuresti, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. …

- Reteaua de restaurante KFC a anuntat luni ca a fost nevoita sa inchida sute de restaurante din Marea Britanie din cauza lipsei de pui, informeaza Reuters. Aceasta problema a aparut la finele saptamanii trecute, dupa ce KFC a schimbat compania care ii livreaza produsele alimentare de care are…

- Peste 329.000 de prescolari si elevi, din Romania si Republica Moldova, au studiat in ultimii 5 ani disciplina optionala "Educatie financiara", ca urmare a unui proiect demarat de catre Banca Nationala a Romaniei, Ministerul Educatiei Nationale si Asociatia pentru Promovarea Performatei…

- Constantin Brancusi va fi omagiat printr-o expozitie care va fi vernisata, luni, 19 februarie, la ora 18.00, in Spatiile medievale ale Muzeului National Cotroceni din Bucuresti, la implinirea a 142 de ani de la nasterea sculptorului. Expozitia „Ex-Libris Brancusi” va reuni lucrarile a peste 200 de…

- Mii de romani din țara și de peste Prut s-au adunat pe 3 februarie la Palatul Național “Nicolae Sulac” din Chișinau pentru spectacolul “La frați nu se pun hotare”. Pe scena au urcat peste 30 de artiști din Republica Moldova și Romania, acompaniați de Orchestra „Lautarii” din Chișinau, dirijata de maestrul Nicolae…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- Romania continua sa sprijine trecerea relatiei de parteneriat intre NATO si Republica Moldova la o noua etapa si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura al Aliantei Nord-Atlantice la Chisinau, a declarat luni ministrul apararii nationale al Romaniei, Mihai Fifor, dupa o intrevedere…

- Exista consens intre Ungaria si Romania pentru ca prima conexiune de tren de mare viteza tip TGV, sa se construiasca intre Budapesta si Cluj-Napoca, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu,…

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- Premierul V. Dancila, discutie telefonica cu omologul sau din R. Moldova Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a avut, astazi, o discutie telefonica cu omologul din Republica Moldova, Pavel Filip, cu care a abordat Parteneriatul Strategic dintre cele doua state…

- Un accident cumplit a avut loc langa Focsani. O doctorita care se afla la volan a pierdut controlul masinii si s a rasturnat in sant. In autoturism se afla si copilul ei care a fost ranit in urma accidentului, relateaza Romania TV.Accidentul s a petrecut pe raza localitatii Garoafa, din judetul Vrancea.…

- Techcelerator, un nou program de accelerare care se adreseaza startup-urilor romanesti de tehnologie, isi incepe activitatea. Cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca, doua centre importante ale inovatiei romanesti, Techcelerator este primul accelerator din Romania care aloca fonduri pentru dezvoltarea…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza in cadrul Programului „Centenarul Marii Uniri in Gorj”. Evenimentul va avea loc joi, 1 februarie 2018, orele 16.00, la Sala „Constantin Brancusi” a Palatului Parlamentului, Bucuresti. …

- Patronii restaurantului ”Off the Wall” din Cluj-Napoca, doi canadieni, au anunțat ca pun lacat pe afacere, fiind afectați de schimbarile de taxe. Oliver Ryffel are 40 de ani, a deschis restaurantul, în 2014, alaturi de un prieten. ”Off…

- Studiul a folosit trei indicatori pentru a masura performanța orașelor și a administrațiilor din România: valoarea absoluta a cheltuielilor de capital și valoarea absoluta a absorbției de fonduri europene, pe perioada 2007- 2016; cheltuielile de capital pe cap de locuitor și absorbția de fonduri…

- Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași dar și asociația din care aceștia fac parte. Potrivit autoritaților, firmele s-au ințeles sa practice un tarif unic. Consiliul Concurenței a amendat cu 36.000 de euro șapte companii de taximetrie din Iași. Autoritațile…

- Incepand cu 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane, romanii aflați oriunde in lume, vor putea fi mai aproape unii de alții. De data aceasta, intr-un mod inedit, și anume prin intermediul transferurilor de bani catre cei dragi. Smith&Smith, instituție de plata de tradiție autorizata de catre…

- Ioan Lucian, presedinte al Uniunii Nationale a Patronatului Roman din anul 2016 a inceput, in urma cu un cateva luni, un turneu prin tara, stabilind intalniri cu primarii municipiilor resedinta de judet, dar si cu reprezentantii conducerilor judetene. Maramures este cel de-al 25-lea judet vizitat, iar…

- Medic din Cluj da lectii la Bucuresti. Va opera copii cu probleme cardiace O echipa "100% romaneasca", condusa de un medic din Cluj, va opera, de la 1 februarie, copii cu probleme cardiace la Spitalul de Urgenta ''Grigore Alexandrescu'' din Bucuresti. "În aceste zile am reusit sa punem bazele…

- Ministrul roman de Externe a precizat ca in cadrul intalnirii de miercuri, de la Bucuresti, cu omologul sau Italian, a fost aborata si problema Balcanilor de Vest, din perspectiva europeana, pe care ambele tari o sustin. “In contextul evolutiilor recente inregistrate in vecinatatea UE este cu atat…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- Piata de turism reactioneaza pozitiv la masurile care stimuleaza consumul. De aceasta parere este si Lucia Morariu, presedinte Eximtur, care se asteapta la o crestere generala de cel putin 5% in 2018, pentru acest sector. `In mod cert, in 2018, bugetarea voucherelor de vacanta pentru institutiile…

- Operatorul aerian low-cost Wizz Air a anuntat ca va aloca a 10-a aeronava la Aeroportul Otopeni in iunie. Extinderea flotei va permite companiei sa lanseze trei noi rute din Romania spre Atena, Goteborg si Nisa. Wizz Air va avea in 2018 alocate 24 de aeronave la cele sase baze, Bucuresti, Cluj-Napoca,…

- Wizz Air, cea mai mare companie low-cost din Europa Centrala și de Est, a anunțat ca va aduce, in iunie, a zecea aeronava pe Aeroportul Henri Coanda din București, de unde lanseaza trei rute noi. Potrivit operatorului, extinderea flotei din București va permite companiei să lanseze trei noi…

- Incepand cu luna ianuarie 2018, Agenția de dezvoltare regionala Sud Muntenia, in calitate de partener și Asociația „Patronatul Tinerilor Intreprinzatori din Romania”- București, in calitate de lider, au demarat implementarea proiectului „Start pentru afacerea ta! – Regiunea Sud Muntenia”. Proiectul…

- EY Romania a facut anunțul ca Mișu Negrițoiu se alatura echipei in calitate de Senior Advisor. ”Mișu Negrițoiu se alatura EY Romania in calitate de Senior Advisor. El va oferi consultanța pentru tranzacții și va sprijini dezvoltarea strategiei de piața a EY, la nivel local, dar și internațional.…

- Emanuel Ungureanu a fost audiat miercuri 3 ianuarie, la DIICOT București, in dosarul medicului urolog Mihai Lucan. La ieșire, deputatul USR a facut acuzații dure, la adresa lui Emil Boc, a fostului edil din Cluj Napoca, Gheorghe Funar, si a actualului ministru al Sanatatii, Florian Bodog. „Fac un apel…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Pe fondul apetitului crescut pentru achiziții, prețurile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat și vechi, și-au continuat cursul ascendent in 2017. Potrivit unei analize a portalului Imobiliare.ro, prețurile au crescut cu 10,48% în ultimele 12 luni, de la…

- Un cunoscut interpret de muzica de petrecere, despre care mare parte din presa centrala (Click, Cancan, Libertatea, Wowbiz, Antena 3, Spynews, EVZ, Digi24, Romania TV etc) relateaza de luni de zile, pe larg, ca ar fi suspect de cancer, a fost operat la Oradea. I s-a extirpat o tumora de la…

- Studiul arata ca doar 23 de universitati din tara, toate publice, au o minima vizibilitate internationala (aproximativ 42- din total universitatilor publice din tara si 25- din total universitatilor active din tara), in conditiile in care in prezent exista in tara 92 de universitati active, din care…

- Istoricul moldovean Gheorghe Postica a descoperit la Orhei, in Republica Moldova, un tun de pe vremea lui Stefan cel Mare. Acesta urma sa fie expus la Suceava, Iași, București, și Alba Iulia, insa nu poate fi adus in țara deoarece legislația din Romania interzice importul de armament din spațiul extracomunitar

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, ieri, ca au inregistrat clarificari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.…

- In cadrul Dosarului Revolutiei, procurorii au declarat, luni, ca au inregistrat avansari in ancheta, fiind clarificate imprejurarile legate de fuga cuplului Ceausescu din decembrie 1989, dar si cele legate de declansarea si efectuarea diversiunii militare, aceasta fiind cauza numeroaselor decese.…

- Sase noi magazine au fost deschise recent - patru sunt situate in Capitala, pe Calea Mosilor, Blvd. Iuliu Maniu, Sos. Pantelimon si respectiv Calea Rahovei, iar doua in Cluj-Napoca, pe strada Dambovitei si respectiv strada Mehedinti. De asemenea, tot in luna decembrie au mai fost deschise alte patru…

- Philip Morris deschide cel de-al patrulea IQOS Store din tara, in incinta centrului comercial Iulius Mall, unde clientii vor gasi dispozitivele electronice si accesoriilor IQOS, dar si produsele din tutun Heets, plus o zona de relaxare de tip lounge. Lansat in Japonia in anul 2014,…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași urca pe poziția a patra in clasamentul global al universitatilor din Romania – Metaranking universitar 2017, clasament care stabilește ierarhia universitatilor din Romania in functie de rezultatele combinarii performantelor lor individuale…

- EBEC Challenge este un foarte bun exemplu pentru a ilustra cele mai sus menționate. Evenimentul, aflat la ediția cu numarul 10, este o competiție inginereasca organizata de voluntarii BEST Cluj-Napoca pentru colegii lor, studenți ai Universitații Tehnice din Cluj-Napoca. Competiția din acest an este…

- Romfilatelia va introduce in circulatie, miercuri, marca postala 'In memoriam, Regele Mihai I (1921-2017)', cu valoarea nominala de 8 lei, ilustrand portretul si monograma Regelui, in semn de profund respect pentru ultimul rege al Romaniei, emisiunea fiind disponibila in magazinele Romfilatelia din…

- Sedinta va avea loc incepand cu ora 15.00. La sedinta si-au confirmat prezenta si presedintele Klaus Iohannis si Principesa Margareta, care ar urma sa sustina un discurs, informeaza News.ro. De asemenea, la sedinta solemna comuna vor participa, pe langa membrii Parlamentului, premierul,…

- Un angajat din 11 din Cluj-Napoca lucreaza in IT, numarul companiilor care activeaza in acest domeniu crescand in municipiu cu 75% fata de anul 2011, releva datele unui studiu national realizat de Clusterul IT ARIES Transilvania, transmite Mediafax. Presedintele ARIES Transilvania, Voicu Oprean, a…

- Sambata este cea mai buna zi pentru a pleca intr-o calatorie cu avionul de pe aeroporturile din Romania, peste 88% dintre curse decoland și aterizand la timp, comparativ cu ziua de vineri care a avut o rata de punctualitate de 79,2%, aproape similara celei de luni, cu 79,5%, se arata intr-o analiza…