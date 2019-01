Stiri pe aceeasi tema

- La Palatul Culturii a avut loc, ceremonia de inmanare a titlului de Capitala Istorica a Romaniei municipiului Iasi. La eveniment a fost prezent si presedintele Klaus Iohannis. La ora 17:30, seful statului a participat la un Te Deum oficiat la Biserica “Trei Ierarhi”, unde a depus si o coroana de flori…

- La Palatul Culturii are loc, de la aceasta ora, ceremonia de inmanare a titlului de Capitala Istorica a Romaniei municipiului Iasi. La eveniment este prezent si presedintele Klaus Iohannis. In urma cu jumatate de ora, seful statului a participat la un Te Deum oficiat la Biserica “Trei Ierarhi”, unde…

- Inca din 1848 acest deziderat era definit si precizat in documentul „Principiile noastre pentru reformarea patriei", un program - manifest realizat de revolutionarii moldoveni care afirmau ca este nevoie de unirea Moldovei si a Tarii Romanesti „intr-un singur stat neatarnat romanesc". Anul 2019 incepe…

- Ziua de 24 ianuarie a ramas, nu numai in istoria romanilor, ci și in inimile lor și mai ales, in inimile preoților care slujesc in lacașele de cult din țara. Joi, la implinirea celor 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane, in Catedrala Patriarhala și in toate bisericile din cuprinsul Patriarhiei…

- Joi, 24 ianuarie 2019, se implinesc 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane (24 ianuarie 1859), moment deosebit din istoria poporului roman, infaptuit la Bucuresti de Adunarea Electiva a Munteniei, care a ales ca domnitor al Tarii Romanesti pe Alexandru Ioan Cuza, intr-o cladire a Bisericii…

- 5 ianuarie 1859: Adunarea Electiva a Moldovei l-a ales in unanimitate ca domn pe Alexandru Ioan Cuza. Ideea alegerii domnului moldovean si la Bucuresti a fost oficial sugerata muntenilor de catre delegatia Moldovei, care mergea spre Constantinopol pentru a anunta rezultatul alegerii de la Iasi. Alexandru…

- 5 ianuarie 1859: Adunarea Electiva a Moldovei l-a ales in unanimitate ca domn pe Alexandru Ioan Cuza. Ideea alegerii domnului moldovean si la Bucuresti a fost oficial sugerata muntenilor de catre delegatia Moldovei, care mergea spre Constantinopol pentru a anunta rezultatul alegerii de la Iasi. Alexandru…