Unilever vrea sa elimine peste 100.000 de tone de ambalaje din plastic pana in 2025 Pana in 2025, compania globala de bunuri de larg consum Unilever va elimina peste 100.000 de tone de ambalaje din plastic. De asemenea, va incepe sa colecteze si sa prelucreze si mai multe ambalaje din plastic decat cantitatea pe care o pune pe piata. Unilever, compania mama care detine branduri precum Dove, Ben & Jerry's, Lipton si Omo, a anuntat noi angajamente ambitioase de a reduce deseurile de plastic si de a ajuta la crearea unei economii circulare pentru materiale plastice. Compania a confirmat ca pana in 2025 va reduce la jumatate utilizarea plasticului virgin, reducand cu… Citeste articolul mai departe pe wall-street.ro…

Sursa articol: wall-street.ro

