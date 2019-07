Premierul maghiar Viktor Orban este tot mai implicat pentru a isi spori influenta in randul comunitatii maghiare din Transilvania. Guvernul de la Budapesta finanțeaza cu 73 de milioane de euro 66 de proiecte din Harghita, Covasna și Mureș, in cadrul programului de dezvoltare economica a Tinutului Secuiesc, potrivit agentiei maghiare MTI, citata de Hotnews. In cadrul sesiunii de finanțare, doar IMM-uri au fost eligibile sa depuna proiecte, iar statul ungar va finanta cincizeci la suta din suma totala necesara implementarii, arata agentia maghiara.