Guvernul nationalist conservator al Ungariei si-a exprimat marti sprijinul fata de ofensiva amplu criticata a Turciei impotriva unei militii kurde in nord-estul Siriei, informeaza DPA. Este in interesul national al Ungariei ca Turcia sa impinga problema migratiei in directia Siriei, nu a Europei, a afirmat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, la Baku, unde participa la un summit al Consiliului Turcic ca parte a unei delegatii oficiale conduse de premierul Viktor Orban, potrivit MTI. 'Interesul nostru este de a evita aparitia a sute de mii, daca nu milioane de migranti ilegali la granita…