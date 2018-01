Stiri pe aceeasi tema

- E oficial: avem energie mai scumpa ca in Germania sau Franța! In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene, pretul crescand cu peste 50% fata de aceeasi perioada din 2016. Datele Directoratului…

- Intr-un interviu acordat cotidianului The Independent, Sir Martin Sorrell, directorul executiv al WPP, sugereaza ca tonul xenofob al campaniei de referendum din 2016 a facut un mare rau care trebuie reparat, iar tratatul de la Bruxelles din 8 decembrie asupra drepturilor cetațenilor Uniunii Europene…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a sugerat marti ca viitorul acord al Uniunii Europene cu Marea Britanie cu privire la Brexit ar putea sa serveasca drept model pentru relatiile UE cu alte state, cum sunt Turcia si Ucraina, transmite agentia MIA. 'Daca putem ajunge la un acord inteligent…

- Romania a fost enumerata, alaturi de Ungaria, Bulgaria si Polonia, printre tarile estice in care independenta justitiei este pusa in pericol, intr-un editorial publicat in Financial Times. Editorul pentru Europa al ziarului, Tony Barber, este de parere ca recentul conflict dintre Polonia si Uniunea…

- "Din pacate observam o deteriorare majora a climatului democratic in Europa de Est. Daca pana nu demult exemplele Ungariei sau Poloniei erau privite ca sperietori sau ca elemente negative ale Europei de Est, acum vedem ca si Romania se intregreaza in acest trend profund negativ si, dupa cum era de asteptat,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 12 decembrie, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale Art. 50, in contextul negocierilor generate de retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda intalnirii au figurat stadiul negocierilor…

- Marea Britanie si UE au ajuns la o intelegere privind negocierile pentru Brexit, Jean Claude Juncker si Theresa May, anuntand intr-o conferinta de presa la Bruxelles ca discutiile pot trece in etapa urmatoare. „Au fost inregistrate progrese suficiente” pentru a trece la urmatoarea etapa a declarat seful…

- Cancelarul german Angela Merkel nu a imbratisat joi propunerea liderului social-democratilor germani Martin Schulz ca pana in anul 2025 Uniunea Europeana sa devina un fel de "Statele Unite ale Europei", sefa guvernului de la Berlin estimand ca, inainte de a-si proiecta modele concrete, Uniunea Europeana…

- UPDATE ORA 07.21 Premierul britanic, Theresa May, se afla in drum spre Bruxelles pentru a se intalni cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a anunțat vineri dimineața Downing Street, potrivit AFP. * ORA 06.36 Brexit: Posibila întâlnire între Jean-Claude…

- Șefa guvernului de la Berlin a estimat ca, inainte de a-și proiecta modele concrete, Uniunea Europeana trebuie sa fie 'eficienta', informeaza agenția EFE, potrivit Agerpres. Ea a fost intrebata de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj,…

- Angela Merkel se delimiteaza de propunerea lui Martin Schulz privind crearea Statelor Unite ale Europei. Cancelarul german a fost intrebat de un jurnalist pe acest subiect la conferința de presa comuna cu premierul libian Fayez al Serraj, dupa ce Schulz a avansat respectiva propunere in timpul congresului…

- Vorbind in fața celor circa 45.000 de manifestanți adunați aproape de sediul principal al Comisiei Europene, Puigdemont s-a adresat direct președintelui acestei instituții, Jean-Claude Juncker, pentru ca 'Europa sa-și dea seama ca inca poate juca un rol' in criza catalana. 'Cei care protesteaza…

- Zilele acestea, in plenul Parlamentului European la Bruxelles, Razvan Popa a luat cuvantul pentru a sublinia din nou importanța ca Romania sa acceada in spațiul Schengen pentru ca a caștigat acest drept. Romania a implinit 10 ani de cand a devenit țara membra a Uniunii Europene și iși dorește, legitim,…

- Uniunea Europeana si Marea Britanie nu au reusit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anuntat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP si dpa.Intr-o conferinta…

- Negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat, miercuri, ca negocierile dintre cele doua tabere continua si ca spera sa ajunga la un acord final cu Marea Britanie in legatura cu retragerea acesteia din Blocul comunitar, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters.…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a cerut, marti, Uniunii Europene si Marii Britanii sa negocieze 'rapid' si 'fara animozitate inutila' asupra iesirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP.'Statele Unite doresc sa pastreze relatia lor speciala si veche cu Marea Britanie…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, crede ca se vor inregistra progrese in convorbirile Uniunii Europene cu Londra privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, progrese ce ar urma sa permita trecerea la discutii pe teme comerciale incepand din decembrie, relateaza vineri…

- Parlamentul Marii Britanii va începe la 4 decembrie dezbaterea legii privind retragerea țarii din Uniunea Europeana, transmite joi Reuters citata de Agerpres. Dezbaterile asupra acestei legi sunt programate sa continue în alte patru zile din decembrie, a anunțat joi conducerea…

- Budapesta isi mentine pozitia potrivit careia Comisia Europeana ar trebui sa contribuie la costurile gardului ridicat de Ungaria de-a lungul granitei sale cu Serbia la inceputul crizei migratiei, a afirmat joi Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, relateaza agentia MTI.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost reales duminica, la Congresul Fidesz, președinte al acestui partid, el primind un vot unanim din partea celor 1.358 de delegați, informeaza agenția MTI citata de Agerpres. Al 27-lea Congres al Fidesz s-a desfașurat în perspectiva alegerilor legislative…

- Din functia de premier, Orban si-a facut din clubul tineretii o forta de dezvoltare a fotbalului maghiar. A construit in satul copilariei un stadion de fotbal extravagant, o opera de arta costisitoare si scump de intretinut. A vrut si o linie de tren care sa lege satul copilariei de un alt sat apropiat…

- Marea Britanie vrea un acord de tranzitie cu Uniunea Europeana privind Brexit pana in primul sfert al anului 2018, a declarat miercuri ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, relateaza site-ul agentiei Reuters. Marea Britanie militeaza pentru implementarea unei perioade de tranzitie…

- Este o victorie clara pentru Emma­nuel Macron. Prima sa victorie la nive­lul Uniunii Europene. Ministrii europeni ai muncii si afacerilor sociale, reuniti la Luxem­burg, au ajuns la un acord privitor la revi­zuirea directivei din 1996 privitoare la detasarea fortei de munca, o procedura…

- Premierul britanic Theresa May a cerut joi liderilor celorlalte 27 state membre ale Uniunii Europene sa continue negocierile pentru Brexit, desi acestia vor decide probabil, vineri, sa nu aprobe inceperea in paralel a tratativelor pentru relatiile dintre Londra si Bruxelles dupa retragerea Regatului…

- Liderii celor patru state ale Grupului de la Vișegrad (Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria) au participat miercuri seara la o cina impreuna cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la invitația acestuia din urma, care a incercat astfel sa atenueze disensiunile dintre aceste țari și…

- Ultima intalnire a liderilor Uniunii Europene prezentata de presedintele Consiliului, Donald Tusk, unde se vor trage concluzii privind viitorul UE, va avea loc la Sibiu, pe 9 mai 2019, conform presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis. ”Presedintele Consiliului, domnul Tusk, va prezenta ceva ce se numeste…

- Donald Tusk a facut public acest calendar la cateva saptamani dupa mai multe apeluri pentru o revizuire in profunzime a UE, venite mai ales din partea președintele francez, Emmanuel Macron, și a președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Acest program ar urma sa debuteze cu summitul…

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a propus marți un ambițios program de 13 summituri in doi ani pentru a relansa Uniunea Europeana dupa șocul Brexit-ului, relateaza AFP. Donald Tusk a facut public acest calendar la câteva saptamâni dupa mai multe apeluri pentru…

- ''Ei trag de timp pentru a vedea daca pot sa obțina de la noi mai muți bani și, sincer, ceea ce se intampla este evident pentru toata lumea'', a declarat el in fața deputaților.''Aceasta va dura, dar sunt sigur ca vom ajunge sa obținem un rezultat satisfacator pentru toata lumea'', a adaugat negociatorul-șef…

- Negocierile pentru Brexit trebuie accelerate in urmatoarele luni. Este acordul la care au ajuns premierul britanic Theresa May si președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, scrie Digi24.ro.Cei doi lideri s-au intalnit la Bruxelles, la un dineu de lucru.

- Anul 2017 se incheie intr-o atmosfera tensionata de turbulențele care au inceput cu referendumul pentru Brexit și au ajuns la referendumul organizat de autoritațile regionale din Catalonia, o acțiune denunțata ca ilegala de catre guvernul spaniol. Existența și funcționarea normala a oricarei entitați…

- Premierul britanic Theresa May se asteapta la o intrunire "constructiva" la Bruxelles, luni, cu inalti oficiali ai Uniunii Europene pe tema Brexit, a anuntat purtatorul de cuvant al Theresei May, relateaza site-ul agentiei Reuters. May se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude…

- Premierul britanic Theresa May se intalneste luni cu presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker, cu cateva zile inaintea summitului european consacrat Brexitului, a declarat o sursa din anturajul lui May pentru AFP, potrivit News.ro. Ministrul britanic însărcinat cu Brexitul…

- Premierul britanic, Theresa May, ajunge astazi la Bruxelles pentru intalniri cu negociatorul-sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier si cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Se incearca astfel deblocarea negocierilor pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Grupul e format din patru state: Polonia, Ungaria, Cehia si Slovacia. Aceasta alianta s-a constituit la inceputul anilor '90 ca o reactie a respingerii trecutului comunist si crearea unei platforme diplomatice comune pentru accelerarea negocierilor de aderare la Uniunea Europeana si integrare…

- Marea Britanie trebuie sa se angajeze ca va plati ceea ce datoreaza Uniunii Europene pentru ca negocierile privind viitoarea relație post-Brexit cu blocul comunitar sa poata incepe, a declarat, vineri, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, potrivit Agerpres.

- Martea viitoare se va reuni, intr-o sedinta, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT), potrivit purtatorului de cuvant al presedintelui, Madalina Dobrovolschi. Printre subiectele discutate va fi și cel privind aplicarea mecanismului PESCO si efectele sale asupra Romaniei. Advertisement „Avand in vedere…