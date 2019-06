Temperaturile din Lituania au atins niveluri ce nu au fost niciodata inregistrate in iunie, au anuntat joi meteorologii locali, potrivit carora valul de caldura a determinat inchiderea scolilor si ameninta recoltele din aceasta tara baltica, informeaza AFP. Orasul Kaisiadorys a fost miercuri cel mai calduros punct din Lituania, cu o valoare de 35,7 grade Celsius, reprezentand temperatura cea mai ridicata inregistrata vreodata in luna iunie in Lituania, a declarat pentru AFP meteorologul Paulius Starkus. Miercuri, sase persoane s-au inecat in Lituania, in contextul in care anumite scoli si-au suspendat…