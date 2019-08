Un vaccin pentru Chlamydia arată rezultate promiţătoare Un vaccin ce ofera protectie impotriva infectiei cu Chlamydia este aproape de a deveni realitate, dupa ce oamenii de stiinta au determinat, printr-un studiu, ca este sigur, potrivit www.nhs.uk, preluat de MedLive.ro. Chlamydia este cea mai frecventa infecsie bacteriana cu transmitere sexuala. Infectia poate fi tratata usor cu antibiotice, dar exista putine simptome, astfel ca oamenii nu isi dau seama ca o au. Daca nu este tratata, exista riscul sa produca boala inflamatorie pelvina la femei, o infectie grava, dar si inflamatii ale organelor reproducatoare. De asemenea, Chlamydia poate provoca… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

