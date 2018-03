Stiri pe aceeasi tema

- Momente fabuloase la reprezentatia Romanii au talent din aceasta saptamana. Vedeta ProTV, Andi Moisescu i-a lasat pe toti masca. Acesta a oferit cel de-al doilea golden buzz al sezonului 8, un numar special, care i-a vrajit pe toti cei prezenti in sala prin energia transmisa. Andi Moisescu a ales…

- Liviu Teodorescu a prezentat-o intr-un sfarșit pe iubita lui, Iulia, cu care se iubește inca din liceu. Blondina a studiat Dreptul, a facut și doua mastere, iar acum este la masterat, dar muncește in același timp. Vrea sa fie “energia care intoarce roata”. “Am terminat Dreptul la Universitate, doua…

- Un tanar de 28 de ani, originar din judetul Suceava, care locuia de mai multi ani cu familia in Italia, a decedat la spitalul din Napoli. Acesta a fost gasit inconstient pe o strada din orasul Caserta, iar dupa cinci zile petrecute la spital, a murit.

- FORMULA 1. Primul lucru care frapeaza la noul monopost sunt culorile, papaya si bleumarin, noul colorit fiind insa pe placul fanilor, care au avut aprecieri pozitive pe internet. In fapt, este un recursa la istorie, galben papaya fiind culoarea istorica a echipei, iar albastrul de pe eleroane este…

- Cu ocazia inceperii noului sezon al show-ului „Romanii au talent”, Pavel Bartos si Smiley au fust invitati pe canapeaua de la „Vorbeste lumea”, unde au raspuns tuturor curiozitatilor despre emisiune, dar si despre viata personala. Pentru ca e traditional ca vedetele emisiunii sa se intalneasca cu mic,…

- Un tanar de 27 de ani din Deva a gasit pe strada un portofel plin cu sute de euro, dar si cativa lei. Imediat a vazut ca este al unui barbat italian si a fugit la politie pentru a-l returna deoarece a gasit in el 800 de euro si 375 de lei.

- La data de 12 februarie a.c., politisti din cadrul Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigatii Criminale Buzau au depistat si prins un barbat in varsta de 41 de ani, din Ramnicu Sarat, urmarit la nivel international, pe numele caruia autoritatile judiciare din Italia au emis mandat european…

- Atacantul roman George Puscas a reusit un hat-trick pentru Novara, duminica seara, in meciul castigat cu scorul de 3-1 in fata formatiei Cittadella, in deplasare, in etapa a 25-a a ligii secunde fotbal din Italia. Puscas, care a fost imprumutat recent de Inter Milano la Novara, dupa ce in prima parte…

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 38 de ani, a fost gasita in coma, in data de 5 noiembrie 2017, in casa unde lucra ca ingrijitoare, intr-un mic sat din localitatea Carsoli, provincia L’Aquila. Transportata de urgenta la spitalul din L’Aquila, femeia a murit dupa doua zile, in urma loviturilor…

- Fostul fotbalist David Beckham s-a lasat inconjurat de 10.000 de tantari in scop caritabil. Sportivul incearca astfel sa atraga atentia asupra pericolului reprezentat de raspandirea malariei.

- Posturile dascalilor care nu au catedra sunt in pericol. Deja, de la un singur liceu din Targu Jiu ar putea pleca doi profesori. Acestia au fost pusi la dispozitia Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Gorj. La Liceul Energetic din T&aci...

- Un tanar de 24 de ani a fost batut și batjocorit mai multe ore, dupa ce fosta iubita a acestuia s-a gandit sa-i aplice o corecție de neuitat. Alex a fost ademenit intr-un bar din Turda de doi barbați cu varstele de 22, respectiv 40 de ani. Unul dintre ei era și el un fost iubit al Elenei, femeia de…

- Omul de afaceri roman Ion Tiriac si-a completat colectia personala de masini cu un nou model din seria Mercedes-Maybach. Vorbim despre un exemplar G 650 Landaulet, un SUV partial decapotabil care exista in toata lumea in doar 99 de exemplare.

- Un hot de masini dat in urmarire de politia din Los Angeles a fost prins de angajatele unui salon de cosmetica, scrie digi24.ro.Barbatul a furat un autoturism si, dupa ce a condus cativa kilometri, a oprit in fata salonului.

- In aceasta iarna, Mauro Icardi a refuzat un transfer la Real Madrid și se pare ca lucrurile nu merg prea bine pentru el nici pe plan sentimental. Ambele situații par sa se lege de soția sa, Wanda Nara, care ii este și agent. Din Argentina pana in Italia și in Spania, presa susține ca relația celor…

- Cele trei mame reclamate pentru agresarea unui elev pe holul Scolii Gimnaziale nr 28 "Dan Barbilian" din Constanta au fost retinute, fiind cercetate pentru violenta si tulburarea linistii publice,...

- "Am fost la inmormantare la Alexandra si iubita mea a fost geloasa si a plecat de acasa", a declarat fostul iubit al tinerei ucise de un angajat MApN in coaforul din Titu. Radu Bogdan Daniel este barbatul cu care Alexandra a avut o relatie mai bine de patru ani si cu care avea primul copil.…

- Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, George – Valentin Negru a amenintat o femeie din comuna Bilca ca ii va da foc la casa. Aceasta s-a speriat si a sunat la 112, iar in urma sesizarii, la domiciliul acesteia au sosit doi agenti de politie din cadrul Sectiei 4 Galanesti.…

- Femeia acuzata ca și-ar fi agresat fiul, vineri, intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei și a lovit apoi doi polițiști chemați sa intervina, a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile.

- In urma cu mai bine de o luna, jandarmii au intervenit intr-o cearta dintre subofiterul Florin Oprea, acuzat de omor, si Alexandra, concubina sa. Tipetele care se auzeau din locuinta erau atat de puternice, incat au atras atentia patrulei de jandarmi, iar barbatul a primit atunci doar o amenda de 500…

- Un roman a fost ranit in tragedia feroviara din Italia, in care patru oameni au murit și aproximativ 100 au fost spitalizati. Confirmarea legata de cetateanul roman a venit joi deara, din parte Ministerului Afacerilor Externe.

- Subofiterul MApN Florin Oprea, acuzat ca si-a ucis iubita intr-un coafor din localitatea Titu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit Romania TV.Citeste si: Top Bloomberg: Romania, una dintre cele mai INOVATOARE economii ale lumii. Pe ce pozitie se claseaza tara noastra Din…

- Un tanar roman in varsta de 19 ani a fost gasit duminica dupa-amiaza mort pe linia de cale ferata dintre Bari și Foggia, Italia.Tanarul nu a mai ajuns acasa in seara zilei de sambata, iar parinții sai au alertat autoritațile in aceasta privința.

- Un elev de la un liceu renumit din Braila a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost batut crunt de o gașca de huligani ce au dat buzna in curtea unitații de invațamant. Paznicul se afla la o alta poarta de acces in școala și nu a putut interveni.

- Fostul presedinte al ASF, Dan Radu Rusanu a declarat ca va da statul roman in judecata si cere daune de 6,5 milioane de lei, pentru perioada in care a fost arestat. Rusanu a fost arestat preventiv pentru 11 fapte, printre care constituirea unui grup infractional organizat si influentarea declaratiilor,…

- Candva legitimat la Internazionale Milano si la AC Milan, Cristian Daminuta (27 de ani) si-a gasit liniste la micuta echipa Abano Calcio. Chiar daca evolueaza in Liga a IV-a din Italia, fotbalistul roman nu mai vrea sa auda de fotbalul romanesc.

- Carabinierii din Paterno, Italia, l-au arestat Vasile Diaconu, un roman acuzat de violare de domiciliu, sechestrare de persoana și vatamare corporala. Romanul, in varsta de 27 de ani, ar fi facut parte dintr-un comando compus din șase persoane, inarmate cu bate, cuțite și șurubelnițe, care, pe 16 septembrie…

- Masca se aplica pe parul umed și se lasa sa acționeze timp de 15 minute, scrie antena3.ro. Ulterior, spalați parul cu șampon și clatiți-l bine. Citeste si Motivul INCREDIBIL pentru care Carla's Dreams poarta MASCA in public. Cine ar fi crezut? Dupa cateva luni de tratament parul va…

- Site-ul de specialitate mondoprimavera.com a dat publicitații echipa turului din campionatul Primavera. Desemnat de patru ori jucatorul etapei, din primul „unsprezece” nu putea lipsi Claudiu Micovschi (18 ani), capitanul echipei Genoa. „Mijlocasul de banda al lui Genoa are continuitate…

- Viitorul atacantului roman Florin Andone este la Deportivo La Coruna. Cel putin asa sustine presa din Italia, care anunta ca gruparea galiciana nu este dispusa sa-i dea drumul atacantului roman, in ciuda ofertelor venite pe adresa sa.A

- Gest nebun al unui moldovean stabilit in Italia. In urma unei certe cu soția, barbatul s-a stropit cu motorina și și-a dat foc.Cazul a avut loc duminica, in comuna Albignasego, Provincia Padova, scrie stirilocale.md.

- Irina Rimes a divortat in vara anului trecut de Andi, barbatul cu care a trait timp de mai multi ani o frumoasa poveste de dragoste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat adevaratul motiv care a dus la divortul cantaretei, dupa numai cateva luni de mariaj. Barbatul si-a lasat insarcinata iubita…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins joi, la Bolzano, reprezentativa similara a Italiei, cu scorul de 34-24 (18-13), in primul meci din grupa 3 a preliminariilor europene ale Campionatului Mondial 2019.

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din Radauti a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a decis sa-si recupereze cu forta o presupusa datorie pe care o avea fata de el un individ din Darabani, judetul Botosani. Radauteanul a aflat ca „datornicul" a venit la Maneuti si acolo lucrurile au luat ...

- Razbunare ca in filme! Un tinar moldovean, fiind certat cu iubita sa, i-a sustras actul de identitate romanesc, perfectat ilegal in Italia, și l-a prezentat polițiștilor de frontiera pentru a lua masurile ce se impun in privința acesteia. Cazul a fost semnalat astazi, 4 ianuarie 2018, in punctul de…

- Un roman și-a pierdut viața intr-un fel teribil in Italia. Trupul neinsuflețit al barbatului de 30 de ani a fost gasit pe o șosea din Italia, iar anchetatorii spun ca acesta ar fi murit de frig, potrivit cronachedellacampania.it.

- Mirela Vaida, Fuego și nea Marin au caștigat 3.000 de euro, pentru o fetița talentata la muzica. Sambata seara, intr-o ediție de sarbatoare a show-ului “Guess My Age – Ghicește varsta”, prezentata de Dan Negru, trei vedete, Mirela Vaida, Fuego și nea Marin Barbu, au caștigat 3.000 de euro pentru Ariana…

- PENAL…Polițiști de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Berezeni au depistat in trafic o tanara care a incredințat unui cetațean roman autoturismul sau pentru a-l conduce, deși avea cunoștința despre faptul ca barbatul nu obținuse niciodata acest drept. Astfel, in data de 20 decembrie,…

- Imagini absolut socante au aparut pe internet cu un copil de numai cinci anisori care a fost batut crunt de iubitul mamei lui. Motivul? Absolut socant! Barbatul nu si-a putut stapani nervii cand a vazut ca micutul a deschis cadoul pentru Craciun.

- Claudiu Keșeru, atacantul celor de la Ludogoreț, ar putea sa paraseasca formația bulgara in aceasta iarna, fiind in atenția a doua echipe din Serie A. Informația a fost lansata de agentul Ruggero Lacerenza, care a marturisit ca atacantul roman de 31 de ani se afla in atenția Fiorentinei și Sampdoriei,…

- Un român în vârsta de 47 de ani a murit în Italia, dupa ce a cazut de la o înalțime de trei metri, în timp ce el încerca sa lipeasca afișe pulbicitare.

- Anastasia Oviannikova, o tanara din Rusia, si-a gasit sfarsitul in mainile sotului sau. Dorind sa-l paraseasca, tanara a primit o bataie iesita din sferele normalului, iar dupa sase zile a murit.

- Marius Sumudica este pe val in Turcia, acolo unde a dus-o pe Kayserispor in lupta pentru cupele europene. Tehnicianul roman s-a declarat uimit de rezultatele pe care le-a avut pana acum la Kayseri. "Am niste rezultate incredibile. Nu-mi vine sa cred ceea ce traiesc. Ce jucatori are Besiktas, Pepe,…