Scriitoarea Maryse Conde din Guadelupa, de mai multe ori citata intre favoriti la premiul Nobel, a primit vineri "noul premiu literar", instituit de "The New Academy" din Suedia ca reactie la miscarea "#MeToo", care a determinat amanarea cu un an a premiului Nobel pentru Literatura, scrie AFP, informeaza News.ro.

"In operele sale, cu un limbaj precis", Maryse Conde "descrie ravagiile coloniasmului si haosul post-colonial", a spus institutia printr-un anunt al premiului la Biblioteca publica din Stockholm.

Nascuta in februarie 1937, la Pointe-a-Pitre (Guadelupa), Maryse Conde a…