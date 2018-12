Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza ninsorilor abundente care au avut loc in județul Timiș și partea de Vest a țarii, in ultimele 24 de ore, au fost afectate mai multe retele electrice din raza de activitate a societatii E-Distributie Banat. Printre cauzele care au dus la aceasta situație se numara copaci rupți sub greutatea…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a dispus trimiterea a cinci generatoare de mare putere in judetele Timis si Caras-Severin, pentru a veni in sprijinul populatiei afectate de caderea unor linii de tensiune electrica din cauza zapezii. La solicitarea IGSU, Autospeciala Container…

- Noapte de coșmar pentru 19.000 de familii din județul Buzau și Timiș, care au ramas fara curent sâmbata seara, dupa ce vântul și greutatea zapezii au rupt cabluril și stâlpi de curent electric.

- Circa 30 de localitati din judetul Timis au fost partial sau total nealimentate cu energie electrica, sambata seara, pentru restabilirea energiei electrice lucrand mai multe echipaje. Potrivit ISU Timis, Spitalul Orasenesc Faget este alimentat cu energie electrica, problema fiind remediata…

- O companie privata a lansat prima stație electrica de transformare greenfield din aria sa de distribuție. Distributie Energie Oltenia, care face parte din Grupul ceh CEZ, a inaugurat Statia electrica de transformare 110/20 kV pentru Zona Industriala de Est Craiova (ZIEC), prima lucrare de…

- Astazi 05 noiembrie 2018, in jurul orei 09,00 dimineata, o avarie la reteaua electrica ce alimenteaza statia de pompare Caragea Dermeni din orasul Ovidiu, a condus la imposibilitatea functionarii in conditii normale a acesteia.Au fost anuntati reprezentantii ENEL, care lucreaza la alimentarea statiei…

- Mai multe echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) si Serviciul Judetean de Ambulanta (SJA) Galati participa, marti, la o misiune de salvare a doua persone aflate in stare de inconstienta intr-o statie de pompare a apelor uzate, din centrul municipiului Galati, a declarat purtatorul…

- Astazi – 18 septembrie 2018, incepand cu ora 09:00, la Statia de tratare si pompare Palas din municipiul Constanta s-au inregistrat cateva variatii de tensiune, pompele de la nivelul stației ramanand fara energie electrica. Pentru remedierea situației, echipele RAJA de permanenta din cadrul statiei…