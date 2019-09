Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei ar putea sa ofere taximetriștilor 3.000 de vouchere in valoare de 15.000 de lei pentru a-și achiziționa mașini noi, cu norma de poluare euro 6, potrivit unui proiect de hotarare ce va fi dezbatut in ședința de marți a Consiliului General. Proiectul urmeaza sa intre pe ordinea de zi…

- Primaria Capitalei a anunțat luni ca va introduce o serie de modificari importante in cadrul proiectului pentru taxa de poluare din București, care ar putea intra in vigoare la 1 ianuarie 2020. Una dintre principalele probleme legale ale proiectului inițial era ca introduce practic o discriminare intre…

- "Avand in vedere numarul mare de mesaje pe care le-am primit, am luat hotararea sa reformulam acel articol, care se refera la autoturismele inmatriculate in alte judete, dar care circula zilnic prin Bucuresti - deci nu sporadic, intamplator - si sa reformulam, sa imbunatatim acest articol. Mai ales…

- Primaria Capitalei vrea sa interzica traficul cu orice fel de masina sau vehicul motorizat pe mai multe artere din centrul Capitalei, intre orele 9:00 si 17:00, cu ocazia celebrarii „Zilei fara autoturisme in Bucuresti”, pe 22 septembrie.

- Proiectul care prevede reabilitarea peisagistica a Parcului Cismigiu implica taierea a zeci de arbori seculari, plantati inca dinainte de cel de-Al Doilea Razboi Mondial. In locul acestor arbori, Primaria Capitalei vrea sa construiasca gherete pe caresa le ofere apropiatilor partidului pentru a-si deschide…

- Accident CUMPLIT. Doua autoturisme s-au ciocnit: un pieton a murit, alte patru persoane au fost ranite grav Doua autoturisme s-au izbit in plin si au acrosat un pieton care traversa regulamentar. Una dintre masini s-a rasturnat dupa impact. Pietonul lovit a murit, alte patru persoane aflate in cele…

- Unele mașini sunt atat de emblematice din cauza esteticii lor sau a istoriei lor, incat sunt considerate adevarate opere de arta. In acest articol va vom dezvalui cateva dintre vehiculele care pot fi gasite in colecția Muzeului de Arta Contemporana din New York, cunoscut și sub numele de MoMA.

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident produs, duminica la pranz, in sensul giratoriu construit la intrare pe Centura de Vest a Ploiestiului. Sensul giratoriu, ianugurat acum o luna, produce aglomeratie pe DN1 si confuzie printre soferi.