Un nou accident grav în România. Intervine elicopterul SMURD Conform reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența, patru persoane au fost implicate in accident in zona localitații Siria. Mai multe ambulanțe SMURD, dar și elicopterul au intervenit de urgența. Trei dintre victime erau ieșite din autoturism, iar una se afla incarcerata, in stare grava, mai menționeaza sursa citata. Salvatorii au acționat pentru descarcerarea persoanei aflata in stare grava și inconștienta și au predat-o medicilor de pe elicopterul SMURD care a sosit imediat la locul accidentului. Celelalte trei victime, in stare buna, au fost transportate… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

