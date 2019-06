Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Toc, o angajata a Primariei Timisoara, care a reclamat in mod repetat abuzurile si coruptia din Primaria Timisoara, ajungand sa fie pedepsita prin mutarea intr-o „cusca“ si trimisa prin oras sa faca poze cu rampele clandestine de gunoi, a vrut sa se inscrie in USR, dar partidul a refuzat-o.

- Elena și soțul sau locuiesc in Spania și au o fetița de opt ani. Tanara femeia, era insarcinata cu cel de-al doilea copil, in șase luni. Intr-o zi, cand s-a intors de la munca barbatul a avut...

- Un barbat din Statele Unite ale Americii a avut parte de un șoc in momentul in care s-a uitat pe contul de Facebook al soției. A gasit mesaje pe care femeia le primise de la mai mulți barbați și și-a dat seama imediat ca a fost inșelat. Suparat, barbatul a povestit totul pe o pagina […] The post Ce…

- Un barbat a murit in urma unui atac de cord, dupa ce a incercat sa stranguleze o femeie in avion. De asemenea, acesta i-a amenințat pe ceilalți pasageri in timpul zborului, spuandu-le ca daca vor...

- O femeie a tras o sperietura sora cu moartea, in timp ce mergea liniștita pe strada. Doi barbați au vrut sa o rapeasca ziua in amiaza mare, insa gestul pe care l-a facut i-a salvat viața.

- Al doilea cel mai mare diamant brut din istorie, de 1.758 de carate, cu o dimensiune ce o depaseste pe cea a unei mingi de tenis, a fost descoperit intr-o mina din Botswana, potrivit skynews.com.Citește și: Mircea Cosma face dezvaluiri incendiare! Cum a fost ingenuncheata Romania. George Soroș,…

- sUn cuplu a decis sa faca, din pura curiozitate, un test ADN. In zilele noastre, acest lucru se face extrem de simplu, chiar și la distanța, iar rezultatele pot sa iți dea detalii incredibile despre stramoșii tai. Touși, doi tineri s-au desparțit dupa ce au aflat un adevar cumplit!

- Maria Ungureanu, fetița romanca violata și ucisa in Italia, va fi deshumata dupa 3 ani, pentru o noua autopsie. Procurorii incearca sa aduca noi probe pentru a prinde criminalul, aflat inca in...