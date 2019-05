Medicul Richard Strauss, angajat al universitatii americane in perioada 1978-1998, a murit in 2005, insa acuzatiile impotriva sa au determinat institutia sa solicite o ancheta independenta in primavara anului 2018.



Potrivit anchetei, universitatea, care stia de acuzatiile impotriva lui Richard Strauss din 1979, nu a luat nicio masura disciplinara impotriva sa inainte de 1996.



"Aceste concluzii sunt socante si dureroase", a scris intr-un e-mail adresat studentilor rectorul universitatii, Michael Drake. "Strauss a agresat sexual cel putin 177 de studenti de sex masculin", au…